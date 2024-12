Forte vento nel corso della notte: danni segnalati in tutta la provincia, serie di interventi dei Vigili del Fuoco

Serie di interventi dei Vigili del Fuoco della nostra provincia, questa notte a causa dei danni provocati dal forte vento che ha colpito l'imperiese. Le squadre sono state impegnate in numerosi interventi, in particolare nell'entroterra, tra la Valle Impero e la Valle Prino, dove sono stati registrati danni abbastanza significativi.

Ad Imperia, il vento ha ribaltato le transenne del cantiere per il restyling della passeggiata al Prino, danneggiando alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Anche a Molini di Prelà, un albero è caduto, richiedendo l'intervento dei soccorsi.

Le raffiche hanno provocato danni anche a Sanremo, in particolare in centro ma anche a Coldirodi e a Ceriana, dove sono stati segnalati danni a tettoie, alberi caduti e tetti scoperchiati. Le raffiche hanno creato non pochi disagi, ma i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente.