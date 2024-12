Sanremo, "La Nuvola": laboratorio di Natale al Nido Comunale sul tema del coraggio e della paura

L’équipe educativa del Nido d’Infanzia Comunale "La Nuvola" di Sanremo, gestito dalla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, ha offerto ai genitori e ai bambini un’occasione di riflessione e scambio in occasione del laboratorio di Natale, ispirato al tema del coraggio e della paura, in linea con la programmazione educativa annuale.

Quest’anno, il filo conduttore scelto dall’équipe educativa è stato Il Mago di Oz. In particolare, il mese di dicembre è stato dedicato al personaggio del "leone senza coraggio".

Il laboratorio natalizio è stato suddiviso in due momenti. Nella prima parte, riservata ai genitori, è stata proposta la lettura di un albo illustrato per stimolare una riflessione sulle paure legate alla genitorialità. I partecipanti hanno scritto le proprie paure su un foglio, poi, attraverso la visione del cortometraggio Piper, sono stati invitati a confrontarsi su cosa rappresenti per loro il coraggio. Questa fase si è conclusa con la creazione collettiva di un cartellone dove ciascun genitore ha condiviso una traccia delle proprie riflessioni.

Nella seconda parte, i bambini hanno raggiunto i loro genitori e, insieme, hanno strappato simbolicamente i fogli con le paure annotate in precedenza. I frammenti sono stati trasformati in una "medaglia del coraggio", proprio come quella che nella storia viene donata al leone una volta scoperto il suo valore.

Il pomeriggio si è chiuso con una merenda condivisa e il tradizionale scambio di auguri natalizi. L’iniziativa ha rappresentato un momento di crescita e dialogo per le famiglie, rafforzando il legame tra genitori e figli attraverso un’esperienza educativa e significativa.