Successo per la 6ª parata di Natale del Club Fiat 500 Monte-Carlo per le vie del Principato e in Piazza del Casinò (foto)

La magia del Natale ha invaso le strade di Monte-Carlo con una sfilata indimenticabile, la ‘6ª parata di Natale del Club Fiat 500 Monte-Carlo’, che ha trasformato il Principato in un vero e proprio paese delle meraviglie su ruote.



“Il Club Fiat 500 Monte-Carlo - si spiega nella nota - è orgoglioso di annunciare il grande successo della sua tradizionale Parata di Natale, che si è svolta venerdì 20 dicembre 2024. Sotto un cielo stellato, 17 Fiat 500 d’epoca, ciascuna decorata con luci e ornamenti festivi, hanno sfilato lungo le principali arterie del Principato, concludendo il corteo in una Piazza del Casinò illuminata come mai prima d’ora.



Questo scenario incantevole ha offerto un’esperienza unica a tutti gli spettatori, grandi e piccini, che hanno potuto condividere lo spirito del Natale in un’atmosfera indimenticabile. I membri del Club, vestiti per l’occasione da Babbo Natale e Mamma Natale, hanno guidato la sfilata, diffondendo gioia e sorrisi tra la folla e distribuendo dolci e cioccolatini ai più piccoli. Ancora una volta, la creatività, la fantasia e la passione dei membri hanno incantato il pubblico.

‘È stato un evento che ha portato il vero spirito del Natale qui a Monaco’, ha commentato Lucy, venuta dagli Stati Uniti, aggiungendo con una risata che non aveva mai visto auto così piccole e così belle. La sfilata non è stata solo uno spettacolo visivo, ma un’esperienza comunitaria, ricordando a tutti il valore della celebrazione e della condivisione durante questo periodo dell’anno.

Il Principato di Monaco, noto per il suo glamour e il suo stile, ha mostrato un lato più dolce e festoso, dimostrando che anche in un luogo così esclusivo, il Natale è un momento di semplicità, famiglia e gioia condivisa.

Il Club Fiat 500 Monte-Carlo porge i suoi più calorosi auguri di buone feste a tutti i suoi amici e appassionati. Grazie per il vostro supporto e arrivederci all’anno prossimo per nuove avventure in Fiat 500 nel nostro splendido Principato”.