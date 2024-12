Caso Open Arms, la Lega di Imperia esulta per l’assoluzione di Salvini: "Giustizia e trasparenza per il nostro leader"

La Segreteria Provinciale della Lega di Imperia accoglie con soddisfazione la notizia dell’assoluzione di Matteo Salvini per il caso Open Arms, confermata con la formula “il fatto non sussiste”. Questa sentenza rappresenta un’importante conferma della correttezza dell’operato del nostro leader durante il suo mandato come Ministro dell’Interno, in cui ha sempre agito nell’interesse del Paese, nel rispetto delle leggi e per la tutela dei confini nazionali. Siamo certi che questa decisione rappresenti un segnale di giustizia e trasparenza, restituendo dignità a chi ha lavorato con coraggio e determinazione per difendere gli italiani e garantire una gestione responsabile del fenomeno migratorio. La Lega di Imperia rinnova la propria fiducia e il proprio sostegno a Matteo Salvini, ringraziandolo per l’impegno e la dedizione con cui ha sempre servito il nostro Paese, affrontando sfide complesse e spesso strumentalizzate a fini politici. Continueremo, al suo fianco, a lavorare con determinazione per un’Italia più sicura, forte e sovrana.