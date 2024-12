Speciale weekend di Natale: gli appuntamenti imperdibili di questo fine settimana in provincia di Imperia

Il più romantico fra i balletti classici per scambiarsi gli auguri di Natale con una festa per gli occhi e per lo spirito è quello che va in scena questa sera al Teatro Cavour di Imperia. Si tratta de ‘Il lago dei cigni’ con il corpo di ballo del Teatro Nazionale dell’Opera della Romania di Iaşi. Due gli spettacoli in programma alle 16.30 e alle 21 (acquisto biglietti a questo link).

‘Il lago dei cigni’ racconta la storia d’amore fra il giovane principe Siegfried e Odette, una creatura ultraterrena trasformata in cigno dal perfido mago Rothbart, per aver rifiutato il suo amore. A far rivivere l’emozione di questo capolavoro dalle atmosfere ovattate è il Balletto dell’Opera di Iaşi, compagnia che da più di ventiquattro anni compie tournée in tutta Europa, presente a Imperia con una compagine numerosa. In scena 38 danzatori fra solisti e corpo di ballo eseguono la celebrata coreografia di Marius Petipa sulla musica di Tchaikowsky. Disegni di luci e scenografie contribuiscono a immergere il pubblico nella candida atmosfera di uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro Bolshoi di Mosca il 20 febbraio 1877.

Ovviamente nel weekend che precede il Natale molte amministrazioni comunali ed associazioni si sono spese per offrire ai più piccoli alcune ore magiche e di divertimento. Ad Imperia, ad esempio, tre giorni di festa animeranno il centro storico di Oneglia tra musica, tradizioni e divertimento per grandi e piccoli con un ricco programma natalizio, pensato per regalare un'atmosfera di condivisione e allegria. Si parte questo pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, quando le vie del centro storico saranno invase dalle calde melodie natalizie della banda folkloristica itinerante ‘Canta & Sciuscia’. Babbo Natale sarà protagonista di un tour tra le strade del centro e si fermerà in Piazza San Giovanni, pronto a raccogliere le letterine dei più piccoli e regalare momenti indimenticabili con foto ricordo.

Domani, domenica 22 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, il suggestivo suono delle cornamuse natalizie risuonerà per il centro storico grazie a due musicisti in abiti tradizionali, che accompagneranno il pubblico in una passeggiata musicale all’interno del perimetro del Civ NuovOneglia.

Ci allunghiamo sino a lunedì 23 dicembre dove il pomeriggio sarà dedicato ai bambini e alle famiglie, con uno spazio speciale allestito di fronte al Mercato Andrea Doria (lato via Bastioni di Mezzo – via San Carlo), chiuso al traffico dalle 17.00 alle 24.00. Qui, un presepe suggestivo sarà il cuore dell’area, perfetto per immortalare i momenti più magici delle festività. La zona sarà trasformata in un luogo di festa grazie alla musica dal vivo che animerà la serata a partire dalle 18.30.

Dalle 15 di oggi a Taggia, in Piazza Santissima Trinità, Babbo Natale e l'Elfo aspettano grandi e piccoli per un pomeriggio di intrattenimento coinvolgente con spettacoli, truccabimbi, bolle di sapone giganti, sculture di palloncini e giochi gonfiabili oltre a canti, giochi ed oggetti natalizi fatti a mano dai bambini e dai ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia di Taggia e dal gruppo Scout Tabya 100. Domani invece alle 15.00 è in programma la sfilata di Babbo Natale della Protezione Civile Comunale che, con i suoi mezzi, percorre il territorio comunale in cerca dei bambini per regalare loro tante caramelle.



Al Villaggio di Babbo Natale in corso Italia a Bordighera l’appuntamento oggi è con uno spettacolo di burattini dal titolo ‘Muppets Show: Babbo Natale e Renna Rudolph’ oltre a giochi, laboratori ed animazione. Mentre domani Corso Italia sarà animato da uno spettacolo itinerante ‘Natale all’isola che non c’è’ (h 11, 15 e 17).

Alle 15.30 odierne in piazza Borea d’Olmo della città dei fiori va in scena uno spettacolo per bambini intitolato ‘Chi ha visto il Grinch?’. Domani invece (stessa ora e stesso luogo) i più piccoli si potranno divertire con una bellissima ‘Nevicata di bolle’.

A San Lorenzo al Mare tante le iniziative e le proposte che si potranno trovare fin dal mattino di domani, domenica 22, a partire dalle ore 10.00 con gonfiabili, lotteria per bambini e l’immancabile presenza di Babbo Natale presso zona sportiva Circolo Padel San Lorenzo, dove sarà possibile anche pranzare nei pressi dei campi di gioco con porchetta e rostelle. I festeggiamenti natalizi continueranno anche in centro paese, nel campetto feste in via Roma, a partire dalle 10.00 con il mercatino Natalizio di artigianato e prodotti agricoli, area street food&drink. Dalle 14.30 grande Festa per i bambini con laboratori natalizi e con la trucca bimbi Tiziana, alle 15.00 spettacolo di magia a cura di Salvatore Stella e a seguire l’arrivo di Babbo Natale con un mezzo di trasporto molto speciale, per le foto con i bimbi e consegna della propria letterina.

Durante le giornate che precedono il Natale, come tradizione, si moltiplicano i concerti dedicati a questa festività.



Ecco le proposte di oggi: alle 21 di questa sera, presso l'oratorio di Santa Caterina a Porto Maurizio, l'OpenOrchestra, diretta da Marco Reghezza, terrà l'ultimo concerto del 2024. In programma musiche di Shostakovic, Gounod, Puccini, Brahms, Piazzolla, Elgar, Mascagni, Paganini, Saint-Saens, Mussorgsky. A questi brani va aggiunto ‘Per Antonio’, composto dallo stesso Reghezza per ricordare il musicologo imperiese Antonio Rostagno, docente di drammaturgia musicale all'università ‘La Sapienza’ di Roma, scomparso 3 anni orsono. Il concerto sarà aperto da un Trio Londinese di Franz Joseph Haydn per due flauti (Marina Giribaldi e Alessia Privitera) e violoncello (Linda Terrizzano). Ospite della serata il soprano Gabriella Carioli che si esibirà alternandosi a Cinzia Ravotto, voce abituale dell'OpenOrchestra. Ingresso libero con offerta.

Un concerto di Natale per onorare il passaggio della Luce della Pace da Betlemme sarà quello eseguito dalla soprano Angelica Murante e dall’organista Lorenzo Spinella alle 21 di questa sera presso la Chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia.



Sempre nella città di confine la Banda musicale ‘Città di Ventimiglia’ si esibirà in concerto al Teatro comunale alle 21 con un repertorio che porterà i partecipanti in pieno clima natalizio. L’esibizione della storica banda cittadina vedrà l’alternarsi di brani classici natalizi rivisitati a brani moderni gioiosi e ritmati. L’evento è ad ingresso libero e gratuito. Una serata adatta a tutti, grandi e piccini, per aspettare il Natale insieme in maniera festosa.

Ecco quelle di domani, domenica 22 dicembre.



Alle 17.30 di domenica il Teatro dell'Attrito di Imperia ospiterà i ‘Flautonauti’, ensemble strumentale di flauti traversi.

Gruppo affiatato ed eterogeneo, esprime i propri punti di forza nella varietà di esperienze, età e formazione dei componenti ma anche nella loro capacità di affrontare con sicurezza un repertorio eclettico, che spazia dalla musica classica a quella leggera, da composizioni originali per ensemble di flauti ad arrangiamenti di colonne sonore.

Domani a Dolcedo, alle 17.30, dopo la presentazione del depliant sulla chiesa parrocchiale realizzato dall'associazione ‘Noi per l'arte sacra’, è in programma il concerto dell'organista Stefano Pellini e dell'arpista Davide Burani con musiche di Bach, Haendel, Gluck,Vivaldi, Massenet, Hasselmans, Donizetti, Ravanello, Grandjany. L'esecuzione è dedicata a Filippo Rubaudo.

Nella Chiesa Parrocchiale di Montalto Carpasio, domani alle 18.30 si terrà un imperdibile concerto d’Organo. Protagonista della serata sarà l’organista Marco Peron, musicista di grande esperienza e talento, diplomato presso il Conservatorio ‘N. Paganini’ di Genova. Il programma propone un percorso attraverso la storia della musica organistica, con brani di autori di fama internazionale come G.B. Martini, A. Valente, G. Valeri e D. Zipoli. La serata sarà un’occasione unica per immergersi nelle sonorità che spaziano dal Barocco al tardo Classicismo, concludendo con celebri pastorali che evocano lo spirito natalizio.



Spazio anche allo sport con la ‘Pedalata di Natale’ aperta a tutti in programma oggi a Ospedaletti. Il ritrovo è alle ore 9 presso la sede del negozio in Corso Marconi 4, con partenza fissata alle 9.15. Sono previsti due percorsi con accompagnatore: uno per bici da corsa, l'altro per Mtb, Emtb e Gravel. A fine giro, a tutti i partecipanti verrà offerto un aperitivo presso il bar Bcs Cafè, un omaggio natalizio e gli organizzatori invitano i partecipanti ad indossare un outfit adeguato alle festività natalizie: il 'costume' più originale sarà premiato con una divisa da ciclista offerta da Bici Sport.

Sempre oggi a Ospedaletti (con orario 10-12 e 14-17), nei pressi dell'ex stazione ferroviaria e a ridosso della pista ciclopedonale, è in programma un appuntamento imperdibile per i più piccoli, ovvero la 'Kids Experience', giornata di avviamento al motociclismo riservata alla fascia d'età compresa tra 6 e 12 anni a cura del Comitato Circuito di Ospedaletti, di 'Guido Bene, Guido Sicuro' e del Motoclub Bms. I partecipanti saranno istruiti e seguiti da esperti della FMI e potranno salire su mini-moto in un ambiente protetto e stimolante.

Mentre domani a Poggio di Sanremo l’appuntamento è con la corsa podistica non competitiva ‘Babbo Natale Run’ e la ‘Family Run’ a cura dell’Acli Santa Margherita di Poggio e del Comitato Sanremo Marathon, in collaborazione con il Nyala Wonder Travel e il supporto tecnico della Pro San Pietro Sanremo.

Il tracciato lungo avrà uno sviluppo di 7 Km per le vie della frazione sanremese, mentre la Family Run sarà di circa 6 Km da percorrere a passo libero o come semplice passeggiata. Il via è previsto alle ore 10.30 presso il Parco Polivalente di Poggio. La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 12. Per iscriversi ci si potrà rivolgere presso il desk che sarà allestito in zona partenza sabato 21 dicembre, dalle ore 15 alle 18, e domenica stessa a partire dalle ore 9. Previsti gadget per tutti i partecipanti under 14. Dato il carattere ludico della manifestazione non è richiesta la presentazione di un certificato medico.

Una giornata all’insegna del mistero è quella in programma oggi a Triora: il ‘Ghost Tour’ di Autunnonero inizierà con una visita libera alla suggestiva chiesa di San Bernardino (aperta in via straordinaria dalle 14.30 alle 17.00) e proseguirà con in sei tappe condotto da sei Storyteller, un piccolo rinfresco nel Museo Etnografico e della Stregoneria (visitabile gratuitamente dalle 14.00 alle 20.00) e un laboratorio dal titolo ‘Rito del Solstizio, tra luce ed ombra’ a cura della ricercatrice folklorica e ‘incantastorie’ Sibilla Pinocchio, in cui i partecipanti creeranno una lanterna con piante difensive e di fertilità legate al solstizio. I biglietti, che includono la partecipazione a tutte le attività della giornata, sono in vendita sul sito di Autunnonero al costo di 21 euro. Il numero di posti è limitato.



Concludiamo nel ricordarvi le immancabili attrazioni dei Luna Park e le piste di pattinaggio sul ghiaccio: a Imperia trovano spazio nel porto di Oneglia, a Sanremo la pista è allestita in piazza Colombo mentre le giostre in due distinte location: il Piazzale Carlo Dapporto e il Lungomare Vittorio Emanuele II.



Innumerevoli altri appuntamenti dedicati a queste festività si possono consultare nell’Agenda Manifestazioni.

