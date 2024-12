Sanremo, guasto alla rete idrica: disagi in città per la riparazione di un tubo di distribuzione (Foto)

Sanremo si è svegliata questa mattina con un importante guasto alla rete idrica che ha interessato un tubo da 300 millimetri tra corso Cavallotti e via Duca degli Abruzzi. Il danno ha richiesto l’immediato intervento dei tecnici di Rivieracqua, già al lavoro per il ripristino della condotta.

Per consentire i lavori di riparazione, nelle prossime ore sarà necessaria l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone della città, tra cui via Goethe, strada Magnan Collabella, l’area intorno al Comune e il Liceo Cassini. Inoltre, si prevedono importanti cali di pressione su tutta la rete cittadina nel corso della giornata.

I lavori di ripristino sono in pieno svolgimento e, secondo quanto comunicato, dovrebbero concludersi entro la giornata. La situazione idrica dovrebbe tornare alla normalità in serata.