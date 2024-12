Taggia: consegnate ieri al salone delle Opere Parrocchiali le classiche 'Sequelle' (Foto)

Si è svolta ieri la serata per la consegna delle Sequelle a Taggia, presso il Salone delle Opere Parrocchiali in Via Ruffini. Ad introdurre i saluti e il benvenuto, c'erano il presidente del Comitato dei Festeggiamenti di San Benedetto Taggia, Uberto Aschero e il vice presidente Avv. Valter Martini, che hanno ringraziato tutti i presenti e l'amministrazione Comunale di Taggia nella persona del Vice Sindaco Espedito Longobardi, Chiara Cerri Consigliere Regionale, Barbara Dumarte assessore al Turismo, Laura Cane assessore Urbanistica, Daniele Festa Presidente del Consiglio Comunale.

La serata si è svolta accompagnata dalle note della Banda Pasquale Anfossi con il maestro Vitaliano Gallo, che hanno suonato il concerto di Natale, allietando tutto il pubblico presente. "Ringraziarmo Don Filippo, parroco di Taggia - evidenziano gli organizzatori - per la presenza e per la disponibilità della sala, che è stata messa a disposizione per l'evento, tutto il pubblico presente, tutta l'amministrazione comunale di Taggia e ovviamente tutti coloro che hanno ricevuto la pergamena per il lavoro di volontariato, sociale e all'azione al merito della comunità".

Per i Rioni:

POZZO: Danilo Nardi

SANTA LUCIA: Camarda Giovanni

PIAZZA NUOVA: Dulbecco Cristina

SAN SEBASTIANO: Marta Giuffra

TRINITA’: Cipriani Fernanda, Marini Mauro

ORSO: Calzetta Gianpiero

PARAXIO: Matteo Panizzi

PANTANO: Alessio Aurigo

CIAZO: Zunino Angelo

SAN DALMAZZO: Allaria Modesto