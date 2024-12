Indetto il bando di partecipazione alla 12a edizione del 'Premio Internazionale di Letteratura Casinò di Sanremo - Antonio Semeria' 2025

Il Premio Letterario Internazionale “Casinò di Sanremo Antonio Semeria” dopo aver concluso l’edizione più partecipata di sempre con 520 adesioni e tre cerimonie di premiazioni, apre il Bando della dodicesima edizione. Il Premio, che completa l’offerta culturale della Casa da Gioco, propone, accanto alle sezioni ormai tradizionali diversificate ed interessanti prospettive di espressione e forme di partecipazione. Sono accolti elaborati che si inseriscono nella dizione:” Poesia”, “Narrativa nazionale ed internazionale”, “Saggistica” con una grande attenzione alle tematiche legate alla ecosostenibilità, alla terra, alla scienza e quella focalizzata sul prossimo anniversario che riguarda i 120 anni del Casinò di Sanremo incentrata su racconti inediti. Grande attesa per lo spazio riservato alla Narrativa per ragazzi, per la prima volta inserita nel bando e che sicuramente riserverà grandi soddisfazioni.

“La dodicesima edizione del Nostro Premio - dice il presidente Gian Carlo Ghinamo - si inserisce anche nei festeggiamenti per i 120 anni di attività della nostra azienda. I racconti incentrati sulla storia e la vocazione culturale della Casa da Gioco diventeranno un volume antologico che testimonierà questo importante momento anche dal punto di vista letterario. Vogliamo significare in questo modo la grande importanza che riveste nella nostra tradizione il legame con il territorio e con la cultura, sancito anche nel nostro statuto costitutivo. Il Premio legato ai Martedì Letterari, consolidati da 92 anni di attività, si è affermato a livello nazionale ed internazionale potendo vantare un autorevole albo d’onore".

"Ringraziamo il presidente del Premio il prof. Stefano Zecchi - fanno eco i due componenti del Cda Balestra e Nocita - il presidente del Comitato d’onore il signor prefetto dott. Valerio Massimo Romeo, il nuovo componente della Giuria l’onorevole Riccardo Nencini, Presidente del Gabinetto di Lettura del Vieusseux, che collabora a rendere ancor più efficiente e prestigioso l’organismo giudicante, sostenuto dal Comitato d’onore. Auguro che il Premio ancora una volta possa essere un valido palcoscenico per le nuove produzioni letterarie e cenacolo d’incontro e di condivisione di idealità e valori".

Albo d’onore del Premio: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Mario Vattani, Saverio Simonelli, Enrico Vanzina, Mario Baudino, Elena Pontiggia, On. Riccardo Nencini, Maurizio Maggiani, Pupi Avati, Senatrice Elena Cattaneo, Carlo Miccichè, Claudio Paglieri, Mons. Giulio Dellavite, Carmine Abate, Giuseppe Lupo, Maurizio De Giovanni, Federico Palmaroli, Alessandro Rivali, Silvio Orlando, Riccardo Campa, il Gen. Oreste Bovio, Aura Cenni e Lorenzo Donati, Marco Ansaldo. Premio “Semeria” alla carriera al prof. Giuseppe Conte, al prof. Francesco Sabatini, al prof. Aldo A. Mola, al prof. Vittorio Coletti, al prof. Franco Cardini, al dott. Gian Carlo Caselli. Il Premio Letterario internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria è gemellato con il Premio Acqui Storia e con la rassegna LuccAutori e il premio Racconti della rete del prof. Demetrio Brandi.

La scadenza per presentare gli elaborati inediti è fissata al 30 aprile 2025 con premiazione (al momento) sabato 14 giugno 2025, mentre per gli elaborati editi è stabilita al 30 maggio con premiazione nel mese di settembre.

