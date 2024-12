Vallecrosia, nuovi fiori colorati abbelliscono un'area della città (Foto)

Ciclamini e primule di diversi colori hanno così sostituito le piante ormai secche che vi erano in precedenza. "Con la ditta che lavora al verde pubblico sul territorio siamo intervenuti per abbellire un'area del nostro comune" - fa sapere il neo assessore di Vallecrosia Denis Perrone.

"Ringrazio Co.Fio. Compagnia dei Fiori Ssa, l'azienda che ha fornito i fiori al comune di Vallecrosia, regalandone la maggior parte" - dice Perrone - "Ringrazio, inoltre, tutti i cittadini che mi segnalano eventuali problematiche in modo propositivo con la voglia di aiutare per migliorare la nostra città. Colgo l'occasione per porgere tantissimi auguri di buone feste a tutti".