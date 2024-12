Bordighera: dopo un'antica arginatura trovato acciottolato storico durante i lavori sul torrente Borghetto

Nel corso della Conferenza dei Servizi per l'approvazione della sistemazione idraulica del torrente Borghetto nel tratto a monte della via Romana è stata rinvenuta una porzione di antica arginatura sulla sponda sinistra del torrente.

L'archeologa incaricata di sorvegliare le operazioni di scavo ha predisposto la relazione necessaria per la richiesta alla soprintendenza ai beni ambientali per la demolizione della muratura ma, durante i lavori di scavo è stato anche rinvenuto dell’acciottolato storico per il quale è stata predisposta dall'Archeologa e dal Geometra incaricato la documentazione archeologica necessaria per la richiesta alla Soprintendenza.

Proprio per questo il Comune ha dovuto impegnare 15.000 euro per far fronte alle esigenze emerse.