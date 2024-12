Sanremo: l'Istituto Sanremo Levante lancia il progetto "Seminiamo Gentilezza" per insegnare agli studenti il valore dell'altruismo (Foto)

Nella settimana dal 16 al 19 dicembre 2024, il cuore della città di Sanremo è stato animato da un’iniziativa speciale: gli studenti delle sezioni D e B dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante sono stati protagonisti del progetto "Seminiamo Gentilezza", ideato dalla professoressa Claudia Stritof con il prezioso supporto della Dirigente Scolastica Anna Maria Fogliarini. Questo progetto nasce con l’obiettivo di diffondere buoni valori attraverso piccoli ma significativi gesti quotidiani, dimostrando che ogni azione, per quanto semplice, può generare un grande cambiamento. Durante l’evento, gli alunni e le alunne hanno condiviso auguri di buone feste originali, presentati sotto forma di cartoline postali da loro disegnate e arricchite da un pensiero autentico, ispirato alla bontà d'animo, alla sensibilità e alla gioia. Con questa attività, gli studenti non si sono limitati a vivere lo spirito natalizio, ma sono diventati veri e propri ambasciatori di un approccio concreto alla gentilezza, capace di arricchire la comunità con un contatto vissuto in prima persona nelle vie della città. "Seminiamo Gentilezza" vuole ricordarci che ogni piccolo gesto – un sorriso, una parola gentile, un aiuto disinteressato – può avere un impatto profondo su chi ci circonda e sull’ambiente in cui viviamo. La filosofia del progetto si basa su un principio semplice ma potente: piccoli gesti quotidiani possono portare a un grande cambiamento in noi e negli altri. Attraverso questa iniziativa, l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante intende dimostrare che tutti possiamo contribuire, ogni giorno, a rendere il mondo un luogo migliore, promuovendo fin dalla giovane età l’altruismo e la condivisione genuina; per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con noi questa settimana speciale ed esservi lasciati ispirare dai messaggi proposti dai nostri ragazzi.