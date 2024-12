Camporosso, uomo 70enne cade in una fascia: trasportato d’urgenza in ospedale

Questa mattina, alle ore 7:25, un uomo di 70 anni è stato vittima di una caduta mentre si trovava su una fascia in campagna, in via Verdi a Camporosso. L’incidente ha provocato un trauma alla gamba, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato in codice rosso, per dinamica, al pronto soccorso dell’ospedale di Bordighera. Le condizioni dell’uomo sono in fase di valutazione da parte del personale medico.

L’incidente, avvenuto in una zona agricola, richiama l’attenzione sulla necessità di prestare massima cautela durante le attività in terreni scoscesi o difficilmente accessibili.