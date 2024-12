Sanremo: Confcommercio soddisfatta per i fondi agli esercenti di piazza Eroi e l’aumento dei posti auto natalizi

La Confcommercio di Sanremo plaude alla decisione della Giunta comunale di stanziare dei fondi a indennizzo per le attività commerciali collocate a ridosso del cantiere di piazza Eroi. Soddisfazione anche per l’incremento dei posti auto in occasione delle festività natalizie.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Ringraziamo per il fattivo e concreto interessamento il sindaco Alessandro Mager, l’assessore alle Attività produttive Lucia Artusi e l’assessore al Bilancio Pino Sbezzo Maffei, oltre a tutti gli uffici comunali. La Confcommercio di Sanremo aveva fin dall’inizio sollevato il problema delle attività commerciali che stanno subendo negative ripercussioni dal pur importante cantiere di piazza Eroi e siamo lieti che i nostri appelli siano stati raccolti in modo proficuo dall’Amministrazione comunale di Sanremo.

Ora attendiamo di conoscere il regolamento per l’effettiva liquidazione dei contributi a favore dei commercianti della zona, che dovrebbe avvenire nelle prime settimane del nuovo anno. Siamo coscienti che il contributo non sarà sufficiente a ripagare i commercianti di piazza Eroi del disagio e dei danni economici che stanno subendo le attività e per questo auspichiamo che si tratti di un primo passo, a cui possano seguirne altri atti al sostegno degli esercenti”.

Conclude Di Baldassare: “Con l’occasione, vogliamo esprimere anche soddisfazione per la decisione dell’Amministrazione comunale di aver dato seguito alle nostre istanze anche per quanto riguarda l’ampliamento degli spazi di sosta, prevedendo un parcheggio straordinario dal 21 dicembre, per tutte le festività natalizie in corso Salvo. Un ringraziamento in questo caso all’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e al consigliere Luca Marvaldi, che si sono occupati della questione. È la dimostrazione dell’importanza di un lavoro sinergico fra la Confcommercio e l’Amministrazione comunale, che abbiamo intrapreso da tempo e intendiamo portare avanti”.