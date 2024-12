Grande riapertura dell’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare, pronto a riaccogliere i suoi ospiti da venerdì 20 dicembre

Dopo un breve periodo di chiusura per i lavori di manutenzione, l’Hotel Riviera dei Fiori annuncia la sua prossima riapertura venerdì 20 dicembre.



"E' previsto un grande opening - si spiega nella nota - giusto in tempo per accogliere turisti, visitatori e clienti in occasione delle feste di Natale e Capodanno, nella sua location privilegiata con l’affaccio sulla splendida baia azzurra e il caldo abbraccio del sole del Ponente Ligure. La destinazione perfetta per chi cerca una rilassante fuga in riva al mare, con la possibilità di potersi spostare, nello spazio di pochi chilometri, alle perle dell’entroterra con alcuni dei borghi più belli d’Italia e la vicina Costa Azzurra con la scintillante Montecarlo del periodo invernale.

L’Hotel Riviera dei Fiori è pronto a offrire nuovamente ai suoi ospiti esperienze indimenticabili. Il menù della cena della vigilia di Natale è impreziosito dalla presenza del risotto ai crostacei con rosmarino e limone e dal trancio di spigola su crema di fave e spinaci, mentre si potrà dare il benvenuto al nuovo anno la sera di San Silvestro con una proposta a base di risotto ai carciofi e gambero crudo di Sanremo e plin al tartufo nero e burro acido, brindando a mezzanotte insieme al tradizionale cotechino con le lenticchie.

Inoltre, dopo il successo delle experience proposte negli ultimi mesi del 2024, tra cui la visita guidata nell’incantevole borgo di Dolceacqua reso celebre nel mondo da un dipinto di Monet, anche per il 2025 gli ospiti potranno godere di momenti di arricchimento psicofisico, con particolare attenzione al discorso del wellness e della cura di sé, con eventi specifici con professionisti del settore e formule e percorsi di nuovo benessere tutti da godere sia all’aria aperta che all’interno della spa privata dell’hotel. Infine, oltre ai menù di Natale e Capodanno, gli chef stanno preparando le proposte volte a valorizzare sempre di più le eccellenze del territorio, dal pescato locale alle verdure di stagione, dall’olio d’oliva tra i più apprezzati al mondo fino ai vini che trovano nella Liguria il territorio di elezione.

Per maggiori informazioni sull’Hotel Riviera dei Fiori e per prenotare un soggiorno, visitate il sito www.hotelrivieradeifiori.com. Le bellezze naturali della Liguria, unite all’eleganza unica dello stile architettonico e alla funzionalità dei servizi, fanno dell’Hotel Riviera dei Fiori un posto davvero speciale dove trascorrere le proprie vacanze in un’atmosfera raffinata, coccolati dalla magia di un luogo incantevole".