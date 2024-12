Concerto di Natale a Ventimiglia: organo e soprano per celebrare la Luce della Pace da Betlemme

Sabato 21 dicembre, alle ore 21:00, la Chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia ospiterà un emozionante concerto di Natale, un’occasione speciale per onorare il passaggio della Luce della Pace da Betlemme nella città di confine.

Protagonisti dell’evento saranno zia e nipote, Angelica Murante e Lorenzo Spinella, entrambi musicisti di Ventimiglia, che regaleranno al pubblico una serata all’insegna della musica sacra e natalizia. Il programma prevede brani eseguiti all’organo e duetti che uniranno la purezza del suono dell’organo alla voce del soprano. Lorenzo Spinella si esibirà all’organo, mentre Angelica Murante alternerà il canto al suono dell’organo.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla disponibilità di Don Ferruccio, parroco della Chiesa di Sant’Agostino, offre un momento di raccoglimento e celebrazione, accompagnando i presenti con melodie che riflettono lo spirito del Natale.

L’evento è aperto a tutti, per condividere insieme un’esperienza unica di musica e spiritualità in uno dei luoghi più suggestivi della città. Un ringraziamento speciale va a Don Ferruccio per la calorosa accoglienza e il supporto offerto per la realizzazione del concerto.