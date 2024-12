Incidente stradale sulla statale 20, mobilitazione di soccorsi ad Airole

Mobilitazione di soccorsi in serata sulla strada statale 20 per un incidente verificatosi, nei pressi della galleria, ad Airole.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa3, la Croce Verde Intemelia, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Non si conoscono ancora le cause del sinistro ma sembrano essere tre, al momento, i feriti: uno è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo, l'altra persona è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera mentre il terzo è stato trattato sul posto. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.