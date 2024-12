Ventimiglia, Ramon Bruno è il nuovo conestabile della compagnia balestrieri

Ramon Bruno è il nuovo conestabile della compagnia balestrieri di Ventimiglia. E' stato eletto lunedì scorso, durante un'assemblea generale svoltasi nella sede sociale dei balestrieri in via Peglia, in seguito alle dimissioni del conestabile Dario Canavese.

Canavese passa così il testimone al nuovo presidente eletto. L’avventura di Canavese, era iniziata nel 1984 quando con quattro amici aveva fondato la Compagnia dei Balestrieri “Città di Ventimiglia”, di cui fino al 2016 è stato il soprastante ossia il vicepresidente per poi diventarne il conestabile. Al compimento del quarantesimo anno della compagnia, “Dariu u Canavexiu” ha dato l’addio alle armi e ha lasciato la presidenza dopo aver organizzato, nel corso del 2024, il 38° Campionato Nazionale della Balestra Antica L.I.T.A.B. e aver realizzato, senza contributi pubblici, la sede sociale della società.

I presenti all'assemblea, dopo aver ringraziato Canavese per il suo operato negli anni a favore della compagnia, hanno chiesto all'ex conestabile di rimanere ancora a disposizione in caso di necessità per consigliare e aiutare la compagnia vista la sua enorme esperienza. Nel corso della riunione, inoltre, Canavese ha proposto all’assemblea di esprimersi riguardo al socio Ramon Bruno che "sempre, in questi anni, ha dimostrato grande attaccamento alla compagnia sia con aiuti personali che economici".

Dopo la lettura della scheda personale del candidato proposto, l’assemblea ha deciso di rinunciare alla votazione per iscritto eleggendo alla carica di conestabile il socio Ramon Bruno per alzata di mano. L’assemblea, successivamente, ha deliberato all’unanimità di nominare Canavese conestabile onorario della Compagnia. Il momento di ritrovo si è concluso con un brindisi in onore del nuovo conestabile.