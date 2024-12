Ordine Veterinari Imperia, rinnovato il consiglio direttivo: Elio Bossi riconfermato presidente

Si sono svolte lo scorso weekend le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei medici Veterinari della Provincia di Imperia.

Il Presidente uscente, Dr. Elio Bossi, è stato riconfermato per il prossimo quadriennio 2025-2028; Vicepresidente è stata eletta la Dr.ssa Giulia Arcodia, Segretario il Dr. Matteo Ambesi, Tesoriere il Dr. Claudio Vecchio, e infine tre consiglieri la Dr.ssa Sveva Assembri, la Dr.ssa Giovanna Gastaldi e il Dr. Leonardo Poli.

“L’intento del rinnovato Consiglio Direttivo, ha dichiarato il Dr. Elio Bossi, è quello di proseguire una collaborazione attiva con gli altri Enti, in particolare l’ASL e gli altri Ordini Professionali, con i quali abbiamo condiviso e continueremo a condividere i progetti e gli eventi volti alla promozione della salute pubblica in un’ottica One Health”

“Nello specifico, con la collaborazione dell’ ASL e delle Amministrazioni Comunali, abbiamo già in programma di organizzare incontri divulgativi aperti ai cittadini, con particolare attenzione alla tutela e al benessere animale” conclude il Presidente.