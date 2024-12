Ventimiglia, cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un poster per la Pace” (foto)

Nell’Aula Magna dell’I.C. Biancheri di Ventimiglia il 12 dicembre , si è svolta la premiazione del Concorso Internazionale “Un poster per la Pace”

Fin dal 1988 tutti i Lions Club del Mondo hanno sollecitato i giovani ad esprimere i propri sentimenti inerenti la pace, in modo creativo e visivo, con il concorso “UN POSTER PER LA PACE”, che è un straordinaria opportunità per i Clubs di impegnarsi a favore dei giovani della loro comunità, per sottolineare l’importanza della pace, della tolleranza e della comprensione tra i popoli.

Il Lions Club Ventimiglia partecipa al concorso da ormai dodici anni. I criteri per la valutazione degli elaborati sono fissati a livello internazionale in modo da mettere tutti sullo stesso piano di partenza: i poster sono stati giudicati dalla commissione, composta da Marina Condrò , Erika Ratto, Marika Brozzoni, la delegata Liria Aprosio e dal Presidente del Lions Club Ventimiglia Mauro Giordano, in base ai criteri di originalità, merito artistico ed attinenza al tema proposto che quest’anno è stato : “Pace senza limiti".

Grande è stata la partecipazione degli alunni che sono stati seguiti dai docenti: ben 135 studenti dell’istituto Comprensivo “BIANCHERI” hanno partecipato con i loro elaborati ed hanno composto anche poesie inerenti al tema. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato la Dirigente Amalia Catena Presta, il vicario prof. Musacchio Pierfrancesco , la responsabile del plesso prof. Marika Brozzoni e le insegnanti prof. Serena Romeo e Sarah Paolucci.

La giuria della fase comunale ha rilevato un livello di qualità che ha messo in evidenza una padronanza profonda e sentita dell’argomento, sostenuta dall’appoggio di notevoli capacità tecnico-espressive. Primo classificato è risultato l’alunno Jury Ricciarelli , seguito dal secondo Matel-palCalinescu e dal terzo Emma Ciliberti. Il Poster di Ricciarelli è stato inserito anche nella classifica di merito a livello distrettuale.

I Lions ripropongono annualmente il tema della pace, affidandolo prima al cuore e poi alle mani dei tanti ragazzi nel mondo per la creazione del poster.

Si ringraziano tutti i soci che hanno partecipato al service e quelli che hanno presenziato alla premiazione