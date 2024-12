Stile e originalità sotto l’albero? La limited edition di Fernet-Branca è il regalo perfetto

Fernet-Branca, icona mondiale nel panorama degli amari italiani e ingrediente di punta per la creazione di cocktail iconici, celebra il Natale 2024 con una limited edition che è un omaggio alla tradizione e una celebrazione della moderna creatività.

Fratelli Branca Distillerie ha scelto quest’anno di collaborare con il talentuoso artista grafico Luca Font, noto a livello internazionale, per reinterpretare uno dei simboli più iconici del marchio: il coccodrillo. Questo celebre personaggio è stato protagonista del celebre manifesto pubblicitario creato negli anni ’20 dall’Agenzia Magà di Parigi, e con questa edizione speciale diventa l'elemento centrale di un packaging che fonde arte e design in un tributo alla città di Milano.

Il risultato di questa collaborazione è una confezione che va oltre il concetto di semplice packaging: è una vera e propria opera d’arte. Luca Font, con il suo stile distintivo che mescola grafica contemporanea e design, ha immaginato il coccodrillo danzante in una Milano moderna, tra le guglie del Duomo, i grattacieli dello skyline cittadino e la storica Torre Branca di Parco Sempione. Questo viaggio nel tempo, che porta il coccodrillo dalla Belle Époque francese al dinamismo della Milano contemporanea, incarna perfettamente l’essenza di Fernet-Branca: un brand che evolve senza mai rinunciare alle proprie radici.

Milano è, infatti, al centro di questa edizione limitata non solo per essere la città che ha visto nascere Fernet-Branca nel 1845 grazie alla visione di Bernardino Branca, ma anche perché rappresenta il punto d'incontro ideale tra storia e modernità. La capitale lombarda è una città in continua evoluzione, capace di reinventarsi senza perdere la propria anima, un concetto che ben si sposa con l'identità di Fernet-Branca e con l'opera di Luca Font.

La sua visione ha reso il packaging un oggetto dal grande valore estetico,che parla di leggerezza e spensieratezza grazie al coccodrillo che, al posto di versare lacrime, danza sereno dopo un lauto pasto.

Questa edizione limitata di Fernet-Branca è disponibile nel classico formato da 70 cl, perfetto per essere portato in dono durante le festività natalizie, ma anche per essere degustato con amici e familiari. Non è solo un astuccio da collezionare, ma un vero e proprio pezzo di arte contemporanea, destinato a diventare un oggetto ambito sia dai collezionisti di design che dagli appassionati di amari.

La confezione esclusiva porta con sé anche il motto che da quasi 180 anni guida l'azienda: “Novare serbando”. Questo principio di innovare conservando riassume alla perfezione il percorso di Fernet-Branca: un brand che sa mantenere la propria autenticità mentre continua a evolversi per rimanere al passo con i tempi. Un regalo che celebra l’equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, tra passato e presente, proponendo un prodotto che rispetta le radici del marchio ma che, allo stesso tempo, si adatta alle tendenze moderne.

Regalare questa limited edition significa offrire molto più di una semplice bottiglia. È un simbolo di convivialità e allegria, un regalo perfetto per accompagnare le cene natalizie, e un pezzo di storia reinterpretato in chiave moderna. Non dimentichiamo, naturalmente, che questa bottiglia contiene l’amaro alle erbe per eccellenza, quello che non può mancare in occasione delle festività sulle nostre tavole.

Con questa edizione speciale, Fernet-Branca dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi senza mai perdere l’identità che l’ha reso un’icona nel mondo degli amari. Questo regalo esclusivo non è solo un oggetto da collezione, ma un’opera che racchiude in sé arte, tradizione, e il fascino senza tempo di un grande classico. Perfetta per chi cerca un tocco di originalità sotto l’albero e per chi desidera un’esperienza di gusto che unisce il meglio del passato e del presente.