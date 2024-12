Sanremo: incidente in Aurelia bis, ragazza trasportata in ps

Una ragazzi di diciannove anni è stata trasportata in pronto soccorso in seguito a una perdita di carico da parte di un veicolo. La caduta di alcune plance ha portato la giovane, che stava arrivando a bordo del suo scooter, a perdere il controllo del mezzo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12.30, nel tratto Bussana Valle Armea - San Martino, in direzione Sanremo.

Fortunatamente la diciannovenne non ha riportato particolari danni, tranne una distorsione a una caviglia, per cui è stata trasportata in pronto soccorso in codice giallo principalmente in via precauzionale, vista la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenute la Croce rossa di Sanremo e la Polizia locale, che una volta effettuate le operazioni di soccorso, hanno prontamente messo tutto in sicurezza per permettere la regolare circolazione del traffico.