Bordighera in lutto per la morte del fotografo Ermanno D'Andrea

Bordighera è in lutto per la morte, all'età di 74 anni, di Ermanno D'Andrea, deceduto nell'ospedale di Sanremo.

Lascia la moglie Antonietta, il figlio, i parenti e gli amici. Nato a Ventimiglia nel 1950, viveva a Bordighera ed era un ex dipendete di farmacia. Era noto in zona per la sua abilità nella fotografia. Un amore nato nel 1985 dopo aver visto delle foto di un amico già esperto fotoamatore. Ermanno, che è stato anche presidente del Fotoclub Riviera dei Fiori, andava alla ricerca del particolare con l'aiuto della luce e fotografava sia in bianco e nero che a colori. Con passione e molta pratica è riuscito a diventare un maestro del bianco nero con una predilezione per la fotografia architettonica. Si distingueva, infatti, per i suoi chiari scuri sempre ben bilanciati presenti nelle sue opere minimal con uno sguardo al sociale. Chi l'ha conosciuto lo ricorda come un grande fotografo e una persona speciale.

Il funerale avrà luogo giovedì prossimo, il 19 dicembre, alle 11 nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, a Terrasanta, ove sarà celebrata la santa messa. La salma sarà poi trasferita presso il tempio crematorio di Sanremo.