Un 2024 di successi per Stefano Senardi, esponente della musica imperiese e del Club Tenco

Si chiude un 2024 ricco di progetti e iniziative per il noto produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi, che con un impegno costante nel promuovere la cultura musicale ha contribuito a numerosi eventi di grande rilevanza nazionale. Il 2025 per lui si aprirà invece con il docufilm “Pino Daniele. Nero a metà” di cui è autore insieme a Marco Spagnoli.

Quest’anno Senardi ha ricoperto la direzione artistica di due grandi manifestazioni culturali: il Musart 2024 a Firenze, che si è svolto per la prima volta nel suggestivo Parco Mediceo di Pratolino (patrimonio UNESCO) e ha unito musica, arte, mostre e iniziative sostenibili; e il Medimex 2024, punto di riferimento per l'industria musicale italiana con concerti, workshop e incontri a Taranto.

Oltre a questi incarichi, è stato nominato Presidente della Giuria del Premio Carlo Rossi 2024, direttore e coordinatore scientifico del Master in Music Business Management 24 Ore, direttore artistico del Premio Alassio per la Musica, dove ha partecipato anche come ospite alla sesta edizione del Festival Ligyes di Alassio.

Senardi è membro del consiglio direttivo dell’associazione culturale Club Tenco da quasi vent'anni. A ottobre 2024 si è tenuto a Sanremo (IM) il Premio Tenco 2024, il prestigioso festival dedicato alla musica d’autore e di qualità, organizzato dal Club Tenco, che quest’anno ha celebrato i 50 anni di vita. La rassegna, che si svolge annualmente a Sanremo, rappresenta un punto di incontro tra artisti, professionisti e pubblico per promuovere la tradizione musicale italiana. Tra gli eventi collaterali della rassegna, che tra i suoi obiettivi ha anche quello di trasmettere la passione per la musica d’autore di generazione in generazione, una masterclass dedicata a Pino Daniele per oltre 1000 studenti che ha visto la partecipazione di Senardi insieme a Marika Amoretti, Fausta Vetere, Tullio De Piscopo e Carmine Aymone.

A luglio ha ideato “Incontri ravvicinati con i cantautori”, la rassegna che ha promosso la cultura musicale creando opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d’autore. L'evento si è svolto con grande successo a Diano Marina (Imperia), registrando il tutto esaurito. I protagonisti di questa edizione sono stati Enrico Ruggeri, Ron e Paola Turci.

È stato inoltre l’ideatore di “Incontri con i mestieri della musica”, la rassegna che ha promosso ed esplorato in 3 appuntamenti i diversi aspetti della musica attraverso incontri tematici con professionisti del settore presso la Biblioteca Civica Leonardo Lagorio di Imperia. Gli incontri hanno offerto ai partecipanti la possibilità di comprendere da vicino i mestieri della musica, con particolare attenzione alle nuove generazioni e al coinvolgimento diretto delle scuole, valorizzando allo stesso tempo gli spazi e le collezioni multimediali della Biblioteca Civica. Gli ospiti di questa edizione sono stati Paolo De Francesco, Luca Fantacone e Luca De Gennaro.

Durante l’evento sono state proiettate, in anteprima per gli studenti, delle clip del docufilm “Pino Daniele. Nero a metà”, scritto da Stefano Senardi insieme a Marco Spagnoli e prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures. L'opera offre un ritratto intimo e profondo della vita e della carriera del cantautore napoletano, una delle figure più importanti della musica italiana. Il documentario, con voce narrante e consulenza musicale dello stesso Senardi, sarà proiettato al cinema il 4, 5 e 6 gennaio.

Sempre a ottobre ha partecipato al MEI – Meeting delle etichette indipendenti dove è stato premiato per i 25 anni di NuN Entertainment, la sua etichetta indipendente, e per "La musica è un lampo" (Fandango), il suo primo libro autobiografico: un racconto in prima persona, ricco di aneddoti, storie e rivelazioni inedite.

È stato protagonista di due eventi all'Alessandria Film Festival: una serata dedicata al film Paz! di Renato De Maria, per il quale Stefano Senardi aveva realizzato la colonna sonora con la sua etichetta NuN Entertainment, e un incontro in cui ha presentato il suo ultimo libro.

A novembre, ha partecipato al BookCity Milano con l'evento Book Music Party - Ogni libro è un ottimo pretesto per fare festa insieme a Luca De Gennaro. In questa occasione, ha presentato il suo libro “La musica è un lampo” (Fandango) e ha condiviso aneddoti e dettagli sulla sua carriera musicale, mentre Luca De Gennaro ha parlato del suo libro “Generazione alternativa 1991-1995” (Rizzoli Lizard), che ripercorre il periodo cruciale della musica underground.

Sempre a novembre ha partecipato alla Milano Music Week con "NUN: la festa dei 25 anni", un evento speciale che ha celebrato i 25 anni della NuN Entertainment, la coraggiosa etichetta discografica indipendente fondata nel 1999, e come special guest alla seconda edizione di Mercatino Del Vinile & Dj Set, una conversazione sulla musica di ieri e di oggi, arricchita da aneddoti e curiosità tratte dal libro “La musica è un lampo” (Fandango).