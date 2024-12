Ospedaletti, polemica in Consiglio comunale: approvato l'acquisto dell'ex Bar Sport, ma la minoranza lascia l'aula

Durante il consiglio comunale di Ospedaletti sono stati discussi e approvati punti significativi all’ordine del giorno, tra cui l’acquisto di due immobili situati in via Roma: l’ex ristorante-pizzeria e l’ex Bar Sport. Quest’ultimo sarà destinato a ospitare la nuova sede della farmacia comunale, seppur con una modifica che ha influenzato la decisione finale dell’amministrazione.

Per quanto riguarda l'ex Bar Sport, l’amministrazione ha annunciato una revisione del piano iniziale. A causa di problemi rilevati sulle cantine sottostanti, il Comune procederà con l’acquisto solo dei locali situati al piano superiore. Tale decisione, oltre a risolvere questioni tecniche, comporterà un risparmio economico per la maggioranza. Questo cambiamento è stato accolto con divergenze tra i consiglieri, culminando nell’uscita dall’aula del gruppo consiliare di minoranza Ospedaletti Insieme, in segno di dissenso. A rimanere presente in aula è stato Giorgio Boeri, consigliere di minoranza del gruppo Ospedaletti Rinasce.

Un altro punto rilevante del consiglio comunale è stata l’approvazione della proposta di schema del regolamento per il controllo congiunto e il sub-patto parasociale tra i soci pubblici, un documento strategico per la gestione amministrativa condivisa tra gli enti pubblici coinvolti.