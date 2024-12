Il Comune di Sanremo adotta il Sistema Gestionale School.Net: un passo verso l’innovazione e la digitalizzazione

Il Comune di Sanremo compie un significativo passo avanti verso la trasformazione digitale, grazie alla collaborazione con Etica Soluzioni ( www.eticasoluzioni.com ). Il progetto nasce con l’obbiettivo di migliorare i servizi scolastici per famiglie e operatori locali, garantendo maggiore semplicità, trasparenza e accessibilità. L’implementazione del software School.Net ha portato all’introduzione di soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione della mensa scolastica, dei nidi d’infanzia e delle cedole librarie. Il risultato è un significativo miglioramento dei processi amministrativi e dell’esperienza utente.

Innovazioni per le famiglie: accesso facilitato e pagamenti digitali

Grazie al nuovo sistema, le famiglie sanremesi possono accedere ai servizi tramite credenziali SPID o CIE, un metodo sicuro e intuitivo che agevola l’uso del Portale Genitori e dell’app ComunicApp. Inoltre, è possibile effettuare pagamenti online attraverso PagoPA, che offre una vasta gamma di opzioni: PayPal, Satispay, carte di credito, o punti fisici convenzionati. Questo approccio garantisce pagamenti rapidi, sicuri e flessibili.

Un aspetto particolarmente innovativo è la possibilità di utilizzare il portale in modalità multilingua, con traduzioni disponibili in oltre 100 lingue, favorendo l’inclusione e l’accesso anche per i genitori di origine straniera.

Cedole librarie digitalizzate: vantaggi per famiglie e librerie locali

La gestione delle cedole librarie è stata completamente digitalizzata con Cedole.Net. Le famiglie possono ora prenotare i libri scolastici presso il proprio esercente di fiducia senza il rischio di errori o smarrimenti di cedole cartacee. Anche le librerie locali traggono beneficio da questo sistema: un portale dedicato consente loro di ricevere e verificare le cedole digitali in modo immediato, riducendo errori e migliorando l’efficienza.

Una Sanremo più moderna e vicina ai cittadini

L’adozione di School.Net rappresenta un importante traguardo per il Comune di Sanremo, segnando un progresso significativo nel percorso di digitalizzazione. I benefici sono evidenti: servizi più accessibili e inclusivi per le famiglie, processi amministrativi semplificati e maggiore sostenibilità.

Questa trasformazione digitale consolida l’impegno del comune di Sanremo verso una gestione pubblica moderna, efficiente e orientata alle esigenze dei cittadini, rendendo la città un modello di innovazione per l’intero territorio.