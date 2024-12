Sanremo: Villa Marie Joseph in stato di abbandono da anni, lettore "Il comune obblighi i proprietari a pulirla!"

Un nostro lettore, M.A., ci ha scritto per segnalare che, da almeno tre anni, Villa Marie Joseph è disabitata:

“Quello che fu un parco meraviglioso oggi è poco meno di una giungla invasa da roveti ed erbacce. Così come la casa dalla quale mi è capitato di vedere uscire, scavalcando la recinzione, persone identificabili come extracomunitari o senza casa. Nulla di che, ma dal parco escono topi grandi come gatti e in estate addirittura bisce. Come cittadino mi chiedo perché nessuna autorità comunale rintracci i proprietari e obblighino almeno alla deforestazione e pulizia del parco e alla messa in sicurezza della propria casa seppur non frequentata”.