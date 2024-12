Sanremo: successo senza precedenti per l'undicesima edizione del concorso di fotografia 'Memorial Pavan' (Foto)

Una domenica di grande fotografia in una cornice di notevole prestigio come la Sala Consigliare del Museo Civico di Sanremo, chiude l'undicesima edizione del Concorso Fotografico Nazionale 'Memorial Pavan - Città di Sanremo', evento riconosciuto dal Comune di Sanremo e con Patrocinio della UIf (Unione Italiana Fotoamatori).

Esposte le opere vincitrici e premiate di questa edizione, che ha visto la partecipazione di 140 autori provenienti da tutta Italia per un numero di opere superiore alle 1.500 fotografie. Il livello decisamente alto delle opere premiate e ammesse, rappresenta la conferma che il 'Memorial Pavan' di anno in anno diventa sempre più, una interessante finestra sulla realtà fotografica amatoriale italiana di qualità.

Alla presenza del Sindaco Alessandro Mager e dell'Assessore alla Cultura Enza Dedali, sono stati premiati autori provenienti da tutta Italia per le categorie: tema libero colore, tema libero b&n e tema obbligato 'Panorami e Scorci Italiani'. Ottimo anche il livello degli autori più giovani che hanno presentato una interessante produzione fotografica sia nella categoria Under 30 che in quella Under 18.

“Oltre al doveroso ringraziamento rivolto al Comune di Sanremo per la messa a disposizione degli spazi adibiti ad area congressi all'interno del prestigioso Museo Civico sanremese – dicono gli organizzatori - non possiamo dimenticare quelle attività che ci hanno accompagnato senza indugio lungo queste undici edizioni, un grosso grazie va allo sponsor tecnico Foto Video Renata, all'Hotel Nazionale di Sanremo, a Olio Roi, a Quintessenza Restaurant, a Pane di Triora, a BB Dolciaria e a Premiazioni Elebi”.

A seguire i vincitori ed i premiati di questa undicesima edizione, che per l'elevata qualità delle opere, sono diventati i protagonisti di un calendario (a tiratura limitata) realizzato dagli organizzatori e consegnato ai partecipanti presenti e che verrà spedito prossimamente ai premiati che sono stati impossibilitati a partecipare:

Vincitore assoluto: Giulio Montini della provincia di Como

Tema libero colore:

- primo classificato Lorenzo Di Candia (provincia di Foggia)

- secondo classificato Massimo Zanotti (provincia di Brescia)

- terzo classificato Gianfranco Cappuccini (provincia di Alessandria)

Segnalate le opere di Maria Teresa Carniti (provincia di Cremona) e Riccardo Caroli (provincia di Terni)

Tema libero b&n:

- prima classificata Sandra Zagolin (provincia di Padova)

- secondo classificato Roberto Palladini (provincia di Varese)

- terzo Mario Moretti (provincia di Torino)

Segnalate le opere di Maurizio Lolli (provincia di Bologna) e Massimo Sambuco (provincia di Imperia)

Tema panorami e scorci italiani:

- primo premio Massimo Alderighi (provincia di Firenze)

- seconda classificata Antonella Giovannina (provincia di Imperia)

- terza classificata Simonetta Ricci (provincia di Ravenna)

Segnalate le opere di Anna Mori (provincia di Genova) e Roberto Furlone (provincia di Pescara)

Migliore foto naturalistica: Tiziana Marchetti (provincia di Bologna)

Premio glamour: Mariella Mesiti (provincia di Varese)

Premio macro: Sergio Boletti (provincia di Varese)

Premio street: Manuela Martorana (provincia di Imperia)

Premio foto sportiva: Francesco Vignati (provincia di Pavia)

Premio happy moments: Elisa Poggi (provincia di Savona)

Premio minimal: Valerio Tiberio (provincia di Teramo)

Premio panorama: Marco Bruno (provincia di Imperia)

Premio funny portrait: Bruno Testi (provincia di Savona)

Premio fotosport.eu: Mauro Agnesoni (provincia di Siena)

Premio macrofotografia & dintorni: Marco Rossi (provincia di Arezzo)

Premio under 30: Nicole Iannolo (provincia di Imperia)

Premio Oreste Ughetto: Michele Sculco (provincia di Imperia)

Migliore autore ligure: Luca Marelli (provincia di Imperia)

Migliore autrice ligure: Debora Gaudioso (provincia di Imperia)

Migliore autore sanremese: Marco Giacomel

Migliore autrice sanremese: Stefania Vecchiola

Under 18:

- prima classificata Gaia Firpo (Pv)

- seconda Lucia Rivoira (Cn)

- terzo Andrea Parodi (Sv)

Vince il premio come fotoclub con più partecipanti Digit Art in Foto di Taggia