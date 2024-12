Il mercato cripto in allerta: gli eventi chiave della settimana

Come ormai molti investitori e trader sapranno, ogni evento economico, o legato alle criptovalute, può attivamente influenzare questo mercato. Pertanto è estremamente importante rimanere aggiornati per capire cosa aspettarsi nel prossimo futuro. La settimana in corso sarà ricca di eventi economici che potrebbero cambiare la traiettoria dei token, pertanto vale la pena seguire da vicino questi eventi.

In questo momento, inoltre, ci sono meme coin in prevendita che stanno facendo registrare partecipazioni record, come Wall Street Pepe che ha raccolto più di un milione di dollari al giorno dal lancio della presale, totalizzando finora 25 milioni di dollari.

Principali eventi economici della settimana

A partire da mercoledì 18 dicembre, gli eventi economici della settimana saranno estremamente importanti, con la Federal Reserve statunitense che dovrebbe annunciare un taglio del tasso di interesse di 0,25 punti base. Un momento molto atteso negli ambiti finanziari. Successivamente, giovedì verrà pubblicato l’indice US GDP Growth Rate QoQ Final. Nel primo trimestre questo era al 1,6% ed è salito al 3% nel secondo trimestre, per poi scendere leggermente a 2,8% nel trimestre precedente. Questa volta l’indice dovrebbe però rimanere invariato.

L’indice S&P Global US Services PMI, che traccia variabili come prezzi, vendite, inventari ed occupazione, sarà rilasciato oggi. A novembre è salito da 55 a 56,1. L’indice US Retail Sales, che valuta le vendite aggregate di beni e servizi al dettaglio, sarà pubblicato martedì. Su base annua, le vendite al dettaglio statunitensi sono aumentate al 2,8% rispetto al 2% di ottobre, mentre su base mensile sono scese allo 0,4% rispetto allo 0,8% di ottobre. Giovedì, verrà anche pubblicato l’indice US States Existing Home Sales, che misura le vendite di case esistenti una volta che i mutui vengono chiusi. Negli Stati Uniti, la chiusura dei mutui avviene solitamente 30-60 giorni dopo la firma del contratto. A settembre, l'indice era al minimo di 14 anni con 3,83 milioni, mentre ad ottobre è risalito a 3,96 milioni.

Venerdì, sono previsti almeno tre importanti indici: US Core PCE Price Index, US Personal Income e US Personal Spending. A ottobre, l’indice US Core PCE Price MoM è rimasto invariato allo 0,3%, il reddito personale mensile è aumentato dallo 0,3% allo 0,6%, mentre la spesa personale mensile è scesa dallo 0,6% allo 0,4%.

Principali eventi cripto della settimana

Per quanto concerne invece gli eventi più strettamente legati al mondo delle criptovalute, abbiamo Sonic Labs che ha annunciato che lancerà la sua blockchain Layer-1, Sonic, questa settimana. Negli ultimi sette giorni, il mercato ha registrato una crescita del 10,2%, con un aumento previsto di oltre il 15% nelle ultime 24 ore.

Avalanche si prepara a lanciare uno degli aggiornamenti più significativi della sua storia, Avalanche9000. Questo aggiornamento punta a rinnovare il funzionamento delle sub-reti, introdurre un concetto di abbonamento mensile e migliorare il framework di comunicazione interchain. L’upgrade è atteso per oggi. Il prezzo di AVAX è cresciuto di oltre 3% nelle ultime 24 ore. Stacks sta pianificando di rilasciare domani sBTC, un nuovo asset supportato da BTC per il DeFi. Nelle ultime 24 ore, il prezzo di Stacks ha registrato un aumento impressionante del 12%.

LayerZero, un protocollo che facilita l’interoperabilità tra diverse blockchain, organizzerà giovedì una votazione importante per implementare il nuovo meccanismo di “fee switch”. La proposta mira a consentire a LayerZero di imporre una tassa per verificare ed eseguire messaggi cross-chain. Il prezzo di ZRO ha registrato un aumento notevole del 9,7% negli ultimi sette giorni e un ulteriore aumento del 10,6% nelle ultime 24 ore.

