Ventimiglia ha omaggiato la ‘Nduja con un imponente esemplare da 30 kg, che è stato tagliato e portato in degustazione nel centro storico.

Un momento festoso ha colorato il centro storico di Ventimiglia per celebrare il taglio di un’imponente ‘nduja max, dal peso di circa 30 kg, 29,600 grammi per la precisione. L'evento, che ha richiamato una piccola folla di appassionati, si è svolto ieri presso il negozio "I Tipici Gusti di Versace Antonio", ubicato in Via Giuseppe Garibaldi 3/A.

Questo appuntamento conviviale si è rivelato perfetto per accogliere il periodo natalizio, pronto a deliziare non solo i palati dei calabresi ma anche quelli di tutti coloro che amano la buona cucina.

La ‘nduja, un insaccato morbido e spalmabile a base di carni suine e peperoncino, è il simbolo di una tradizione gastronomica autentica e ricca di sapore tipica della Calabria. Il suo nome, che evoca genuinità e passione, è spesso associato ai tratti più tipici della cucina calabrese, una vera e propria espressione di cultura e arte culinaria. Non solo una prelibatezza da gustare, ma anche un prodotto che sembra possedere indiscutibili effetti benefici sul cuore e sulla circolazione, grazie alle caratteristiche del peperoncino e degli ingredienti utilizzati.

Per chi ha partecipato all'evento, il modo migliore per apprezzarne la consistenza cremosa e l'aroma intenso è stato sicuramente spalmarla su una fetta di pane casereccio, leggermente abbrustolito, per esaltarne i sapori intensi. La manifestazione ha offerto anche l'opportunità di conoscere meglio questa specialità, con racconti di tradizioni legate a un alimento che è diventato un vero e proprio ambasciatore della Calabria nel mondo. La ‘nduja, infatti, non è solo un prodotto gastronomico, ma un'esperienza sensoriale da condividere e apprezzare durante le festività, promuovendo così la convivialità e l’amore per la buona tavola.

Nel negozio è possibile trovare anche altre specialità calabresi, tra cui deliziosi formaggi e vari salumi tipici.