Camporosso: domenica prossima un concerto folk al PalaBigauda organizzato dalla 'Balbosoco d'Oc'

L’associazione Balbosco d’Oc, da anni impegnata nella diffusione della musica e delle tradizioni popolari occitane, organizza per domenica prossima un concerto folk nella spaziosa sala con parquet del Centro polivalente Giovanni Falcone di Camporosso, meglio noto come PalaBigauda, in corso Vittorio Emanuele 236, con comodo parcheggio nei pressi della struttura.

Alle 15 salirà sul palco il Duo Folk en Rouge che farà trascorrere un pomeriggio di musica e danze occitane e internazionali, con un ricco repertorio di balli trad su musiche anche di loro composizione. Folk en Rouge vuol dire Michela Manera all’organetto e stompbox - strumento a percussione che si suona con il piede - e Fabio Rosso alla fisarmonica. Originari di Mondovì, proprio ai piedi delle valli occitane, si sono costituiti in Duo nel 2016. Specializzati in balli occitani, propongono un ampio repertorio musicale, alternando musiche tradizionali piemontesi a balli tipici francesi per spingersi fino a melodie dell’Europa orientale.

Alle 18 condivideremo un portaparty: tutti sono invitati a portare qualcosa da mangiare e/o da bere per recuperare le forze dopo il bel pomeriggio danzante e per l’immancabile brindisi di Natale. Balbosco è ecofriendly e quindi a ciascun partecipante viene richiesto di portare piatto, posate e bicchiere.