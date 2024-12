Bordighera, il 28 dicembre spettacolo benefico per la Croce Rossa: “Tempo di Svalutation”

I 10 anni di “Tempo di Svalutation” per la Croce Rossa di Bordighera.

Uno spettacolo nato a Bordighera dieci anni fa incontra un’eccellenza dell’assistenza bordigotta: E’ infatti la Croce Rossa di Bordighera l’ente scelto da “Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show” per devolvere l’incasso dello spettacolo organizzato per festeggiare i 10 anni di vita dello Show.

Sabato 28 Dicembre alle ore 21.00 lo spettacolo tornerà dove tutto iniziò esattamente 10 anni fa: al Palazzo del Parco di Bordighera (oggi Teatro Giancarlo Golzi). L’occasione sarà anche un modo per fare beneficenza, coinvolgendo la Croce Rossa di Bordighera per l’acquisto di attrezzature di primo soccorso con i proventi dello spettacolo. Enrico Gallo, performer e imitatore del Molleggiato, guiderà la sua band in una serata evento in ricordo del percorso fatto fino ad oggi e in memoria di alcuni amici che non ci sono più:

“Il nostro show va avanti da dieci anni” spiega “ed è iniziato per gioco proprio qui, a Bordighera. Volevo fare un solo spettacolo per esaudire un mio sogno, ma una volta sceso dal palco avevamo già due nuove richieste e da lì è iniziato un tour in giro per l’Italia che ci vede coinvolti da 10 anni.” “Durante il cammino abbiamo cambiato diversi musicisti, e mi sento di ringraziare ognuno di loro per il tempo trascorso insieme. Due amici purtroppo ci hanno anche lasciati: prima Walter Franco, prezioso direttore musicale e corista dei primi spettacoli, e poi anche Franco Rebaudo un caro amico che ha suonato con noi per 8 anni. Questo spettacolo sarà dedicato soprattutto alla loro memoria”.

Sul palco un format ormai rodato: con Enrico “Adricel” Gallo salgono Massimo Merlo alle tastiere, Adriano Gallo e Simone Moro alle chitarre, Gabriele Palombo al basso, stefano hutter e Chiara Oliveiri ai cori, Marco Gallo alla batteria. Con loro anche un corpo di ballo e una scenografia che rendono lo show dinamico e coinvolgente.

Uno spettacolo che percorre tutta la carriera di Adriano Celentano, molto conosciuto nella città delle palme, e che fa cantare ogni spettatore sulle note dei grandi classici del cantautore più amato e discusso d’Italia: da Azzurro a Soli, da l’Emozione non ha voce a Si è spento il sole.