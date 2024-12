Bordighera, arriva il "Natale dei bambini": ecco il programma degli appuntamenti fino al 24 dicembre

“Nei giorni di festa più magici Bordighera dedica ai piccoli “Il Natale dei bambini”, un programma di spettacoli e animazione in un’atmosfera d’incanto.” L’Assessore Melina Rodà presenta così gli appuntamenti pensati per le famiglie da qui al 24 dicembre nella città delle palme. “Ci saranno giochi e laboratori, un trenino speciale e un incontro al porto con Babbo Natale, spettacoli itineranti che permetteranno di entrare nel mondo di Harry Potter, di Disney e dei Muppets e di scoprire Camelot e l’Isola che non c’è. Torneranno poi la cassetta delle letterine ai giardini del Palazzo del Parco e nel centro storico mentre, a Bordighera alta, gli aiutanti di Babbo Natale aspetteranno i bimbi nel suo ufficio.”

“Il Natale dei bambini” è parte di “Luci e colori dell’inverno”, il calendario di eventi e manifestazioni organizzati dal Comune per una stagione di teatro, musica, spettacoli che proseguirà fino all’8 marzo.” conclude l’Assessore Rodà

Animazione e spettacoli

Se non diversamente indicato gli eventi si terranno in Corso Italia

14 dicembre Ore 11.00 / 15.00 / 17.00

Natale ad Hogwarts

Spettacolo itinerante con vestizione in costume di tutti i bambini, a tema Harry Potter.

15 dicembre Ore 11.00 / 15.00 / 17.00

Natale a Camelot

Spettacolo itinerante con vestizione in costume di tutti i bambini, a tema La spada nella roccia.

20 dicembre Dalle ore 11.00 alle 17.30

Villaggio di Babbo Natale e Caccia al Grinch

Giochi, laboratori ed animazione per grandi e piccoli.

21 dicembre Dalle ore 11.00 alle 17.30

Villaggio di Babbo Natale e Spettacolo di burattini

Muppets Show: “Babbo Natale e Renna Rudolph”.

Giochi, laboratori ed animazione.

22 dicembre Ore 11.00 / 15.00 / 17.00

Natale all’isola che non c’è

Spettacolo itinerante con vestizione in costume di tutti i bambini, a tema L’isola che non c’è.

23 dicembre Ore 11.00 / 15.00 / 17.00

Natale nel magico mondo Disney

Spettacolo itinerante con vestizione in costume di tutti i bambini, a tema Disney.

24 dicembre Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 - Centro città

Trenino dei bambini in città

Un divertente viaggio su rotaie per i più piccoli, tra le vie della città.

24 dicembre Ore 17.30 - Porto turistico

Babbo Natale arriva dal mare

Un arrivo spettacolare di Babbo Natale direttamente dal mare per sorprendere grandi e piccoli.​

Cassetta delle letterine

Centro storico e giardini Palazzo del Parco

Ufficio di Babbo Natale

14 e 15 dicembre Dalle ore 15.00 alle 18.00

21 e 22 dicembre Dalle ore 15.00 alle 18.00

Centro storico