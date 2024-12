Wall Street Pepe ($WEPE) vola a oltre 13 milioni di dollari: mai una presale crypto così

Un nuovissimo progetto sta facendo già parlare di sé negli spazi di investimento, si tratta di Wall Street Pepe che, con il token WEPE, vuole trasformare il trading, dando opportunità di guadagno anche ai piccoli investitori. Considerato che il token sarà lanciato nel 2025, durante il tanto atteso superciclo delle meme coin, alcuni analisti di settore lo stanno già definendo come il prossimo token in grado di generare guadagni 100x per i primi investitori.

Al momento, i numeri parlano chiaro: sono oltre 13 i milioni di dollari raccolti in pochissimo tempo, tanto da far pensare a un altro grande successo sulla scia di Pepe Unchained (PEPU). Sono molti gli investitori che non perdono tempo e stando ai dati di Etherscan una delle transazioni più recenti ha visto l’acquisto di 268.000 dollari in WEPE. La fiducia nel progetto è già altissima.

Vai alla presale di Wall Street Pepe

Pepe diventa un broker di Wall Street

Tutti i meme e la parte narrativa del progetto sono chiaramente ispirati a film come “The Wolf of Wall Street” e la versatilità di Pepe come meme ben si presta a questa operazione. La rana è presentata come un broker, con tanto di outfit specifico e una Lamborghini nuova fiammante.

Non si tratta però del classico broker spocchioso sempre dalla parte dei più ricchi ma di una sorta di giustiziere della finanza digitale. Wall Street Pepe non ne può più di insider e whale, quindi ha deciso di combattere questi investitori ad armi pari. Creando il token WEPE e unendo i trader nella “WEPE Army”, ovvero l’esercito di rane di Wall Street.

Questo concetto si basa sulla volontà di garantire condizioni eque per gli investitori più piccoli, che potranno godere di un gruppo VIP esclusivo, dove saranno offerte strategie di trading, alpha calls, approfondimenti sul mercato e molte altre informazioni privilegiate per uscire vincenti dalle battaglie finanziarie.

Inoltre, i possessori di WEPE possono pubblicare i propri setup di trading, creando una competizione che garantirà a quelli con alto tasso di successo delle ricompense monetarie. Il 15% dell’offerta di token, come indicato nella tokenomics, è riservato proprio ai premi di trading.

A ciò si aggiunge anche il protocollo di staking, già attivo per chi acquista WEPE, con un APY superiore al 60%. Tuttavia non bisogna dimenticare che le ricompense annuali sono dinamiche e quindi più token vengono bloccati e più la percentuale diminuisce, avvantaggiando di fatto chi investe il prima possibile.

WEPE è una meme coin 100x?

Oltre ai vantaggi monetari, Wall Street Pepe è anche una meme coin con solide fondamenta. Ad esempio, il progetto presenta una tokenomics orientata alla community. Quasi il 50% dell'offerta di token è stato destinato agli investitori, suddiviso tra prevendita, premi per il trading e premi per lo staking.

Il 38% dei token è stato riservato al budget per il marketing, garantendo che WEPE catturi la massima attenzione durante il mercato rialzista. Soprattutto, non c'è alcuna allocazione separata per il team di sviluppo o alcuna vendita privata, riducendo significativamente il rischio di una rug-pull.

Wall Street Pepe ha anche una roadmap trasparente, un audit pubblico dello smart contract eseguito da Coinsult, che non ha rivelato rischi di sicurezza o centralizzazione, e chiaramente popolari account sui social media. Non sorprende che la nuova meme coin abbia impressionato sia gli investitori istituzionali sia gli influencer di criptovalute, tra cui rientra per esempio Felice Grimaudo di Movimento Crypto che ne ha parlato in un suo recente video su YouTube.

Tuttavia, solo gli acquirenti iniziali della prevendita potranno ottenere i rendimenti massimi. Il prezzo di WEPE sta già aumentando rapidamente a causa della forte domanda durante la presale. Gli acquirenti interessati possono visitare il sito web di Wall Street Pepe, utilizzare il widget per collegare il proprio wallet e acquistare la meme coin con pochi clic. Si consiglia inoltre di seguire i suoi account su X o Telegram per gli ultimi aggiornamenti.

