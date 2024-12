Gli studenti dell'Istituto scolastico 'Fermi-Polo-Montale' alla settimana bianca di Prato Nevoso

La settimana di sci e snowboard organizzata dall’Istituto scolastico Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, in collaborazione con la Scuola Sci Ski Leader a Prato Nevoso si è svolta in un clima di grande entusiasmo e partecipazione.

L’iniziativa, ha avuto offerto un’opportunità di apprendimento e divertimento, favorendo anche momenti di socializzazione e di crescita personale, in un contesto diverso da quello scolastico.

All’arrivo, lunedì scorso, dopo un breve briefing con i maestri di sci e snowboard, i ragazzi sono stati suddivisi in gruppi in base alle loro competenze: principianti, intermedi e avanzati. Ogni gruppo ha avuto a disposizione un maestro qualificato che li ha accompagnati durante tutta la settimana, aiutandoli a migliorare le loro capacità tecniche. Durante la settimana gli studenti si sono messi alla prova, nonostante nei primi giorni il meteo non fosse a loro favore, mantenendo un’educazione eccellente e mostrando un grande spirito di adattabilità.