Consegna delle Sequelle a Taggia del Comitato di San Benedetto e concerto di Natale con la Banda Pasquale Anfossi

Anche quest'anno, il Comitato di San Benedetto Taggia, organizza la consegna delle Sequelle, una tradizione che da il merito alle persone meritevoli del territorio Tabiese, in ambito sociale, del volontariato e all'azione a favore della comunità. Giovedì 19 dicembre infatti, alle ore 21.00 a Taggia presso il Salone delle Opere Parrocchiali, in Via Ruffini, si terrà la ormai nota, consegna delle Sequelle.



"La serata sarà allietata - spiegano dal Comitato - dalle note della Banda Pasquale Anfossi, con il maestro Vitaliano Gallo, dove suoneranno brani di repertorio e concerto di Natale. Verranno premiati i rioni e il comitato, con la partecipazione dell'amministrazione comunale che consegnerà loro le onorificenze. Sono tutti invitati, oltre alla cittadinanza per assistere a questo evento e per festeggiare insieme. A fine serata, ci saranno gli scambi di auguri natalizi, e un momento conviviale con panettone e cioccolata calda. Ricordiamo, inoltre, la manifestazione edizione 42 del corteo storico e ambientazioni che si terrà il 21-22-23 febbraio 2025.

Per i Rioni:

POZZO: Danilo Nardi

SANTA LUCIA: Camarda Giovanni

PIAZZA NUOVA: Dulbecco Cristina

SAN SEBASTIANO: Marta Giuffra

TRINITA': Cipriani Fernanda, Marini Mauro

ORSO: Calzetta Gianpiero

PARAXIO: Matteo Panizzi

PANTANO: Alessio Aurigo

CIAZZO: Zunino Angelo

SAN DALMAZZO: Allaria Modesto

Per il Comitato:

Roberto Lippolis

Enzo Storico