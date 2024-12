Sanremo: sabato prossimo 'porte aperte' all’istituto tecnico turistico e professionale sociosanitario 'Ruffini-Aicardi'

Sabato prossimo, dalle 10 alle 16, studenti e docenti dell’ Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale accoglieranno gli allievi delle Terze Medie e i loro genitori per fornire informazioni sui due corsi di studio e far visitare la sede scolastica presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea. Si tratta della prima di queste iniziative di orientamento, che proseguiranno nel mese di gennaio.

"Come ogni anno - evidenzia la referente Katya Renda-Paolino - il “Ruffini-Aicardi” ha aderito a tutte le iniziative organizzate dalle scuole medie, ora siamo lieti di ricevere i ragazzi nella nostra sede, per fornire chiarimenti e illustrare le specificità di questi due corsi di studio, anche in prospettiva della prosecuzione degli studi presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS-Academy), facoltà universitarie, formazione terziaria professionalizzante o immediato inserimento nel mondo del lavoro ”. Aggiungono dallo staff orientamento: “ L’autonomia scolastica permette di arricchire l’offerta formativa e, in questa occasione, gli studenti delle terze medie saranno informati sulle 'curvature' del corso sociosanitario, sul percorso per la qualifica di OSS, sul potenziamento linguistico con corsi per conseguire le certificazioni di inglese e francese, stages linguistici all’estero e inserimento della terza lingua straniera già nel bienno dell’istituto tecnico turistico, sulle interessanti esperienze di PCTO ed altro ancora”.