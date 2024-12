Sanremo, arredo urbano: Confcommercio soddisfatta per gli interventi del Comune

Susanna Vivaldi, componente del Consiglio Direttivo cittadino della Confcommercio di Sanremo esprime soddisfazione per l’accoglimento da parte dell’Amministrazione comunale di alcune importanti segnalazioni, con relativi e conseguenti interventi.

“Il Consiglio direttivo della Confcommercio di Sanremo mi ha incaricata di evidenziare alcuni aspetti della città che necessitavano interventi, in particolare in riferimento all’arredo urbano, spiega Susanna Vivaldi:.Ringrazio il Comune di Sanremo a nome di tutti i commercianti e di tutti gli associati di Confcommercio, per la disponibilità che dimostrata nell’ ascoltare e nell’accogliere i nostri suggerimenti riguardo la rimozione degli adesivi dai lampioni del centro, la sostituzione delle lampade bruciate e l’uniformità sul colore delle stesse e non ultimo, la notevole riqualificazione del sottopasso di Corso Imperatrice".

"Dobbiamo adoperarci per fare in modo che queste migliorie restino tali, aumentare il senso civico e sensibilizzare cittadini e turisti perché tutti abbiano il necessario rispetto per il bene pubblico. La cura e l’attenzione verso ciò che pare poca cosa si rileva, infatti, conclude Vivaldi, un importante passo verso il miglioramento dell’intero arredo urbano della nostra bella città”.