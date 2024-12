Sanremo: modifiche alla viabilità in piazza Cesare Battisti per lavori di Rivieracqua sulla rete fognaria

Dalle ore 8 di domani alle ore 20 del 20 dicembre la viabilità di piazza Cesare Battisti, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con via Verdi e piazza Cesare Battisti, sarà oggetto di modifiche alla circolazione stradale a causa di lavori di Rivieracqua sulla rete fognaria.

Queste le modifiche nei tratti che saranno debitamente segnalati:

- inversione del senso di marcia della corsia preferenziale per accedere a via Verdi

- non sarà possibile svoltare in via Verdi arrivando da piazza Cesare Battisti

- sarà possibile svoltare in via Verdi solo arrivando da via Roma