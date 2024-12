Ventimiglia: vertice in Comune sulla situazione di Riviera Trasporti dopo la cessione del capannone in zona Borgo

Si è svolto, presso il Palazzo Comunale, un vertice per discutere circa la situazione di Riviera Trasporti e sulle ricadute nella Città di Ventimiglia, in particolare dei disagi che si sono verificati a seguito della cessione da parte di RT del capannone in zona Borgo. Al tavolo erano presenti il Sindaco, On. Flavio Di Muro, il Consigliere Provinciale con delega ai trasporti Gabriele Amarella, il Consigliere Provinciale Cristian Quesada ed il Presidente di Riviera Trasporti, Avv. Maurizio Temesio.

“La società – dichiara il Sindaco Di Muro - ci ha rappresentato l’avvenuto accordo con il soggetto privato per organizzare a Bevera un presidio utile per la partenza ed il ricovero dei mezzi pubblici: come Amministrazione Comunale abbiamo dato disponibilità ad assistere la Provincia e la Società, per quanto necessario, al fine di tutelare e salvaguardare il trasporto pubblico locale. Sono state formulate alcune ipotesi relativamente alla riperimetrazione di fermate e stalli in zona Borgo, su cui faremo i dovuti approfondimenti anche confrontandoci con il Comitato di quartiere. Nei giorni scorsi abbiamo avuto diverse segnalazioni circa i disservizi, dovuti all’assenza di corse, sulle linee da e per le frazioni ed il centro città: ci siamo quindi rivolti alla società che ha prontamente risposto risolvendo dette problematiche, e che quindi ringraziamo. Come Amministrazione – conclude Di Muro – abbiamo sempre dimostrato attenzione al trasporto pubblico locale, spesso utilizzato dalla popolazione più anziana, ed infatti abbiamo tenuto in alta considerazione il rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale: si pensi alla posa di tutte le nuove paline con gli orari e alle nuove pensiline, a cui ne seguiranno altre”.

"L'impegno preso dalla Provincia è quello di non far fallire la società, salvaguardando i dipendenti ed assicurando un trasporto pubblico efficiente ed all’avanguardia per tutto il territorio provinciale – dichiara il Consigliere provinciale delegato, Gabriele Amarella. Ringrazio il Sindaco di Ventimiglia, On. Di Muro, che durante la riunione ha dato la sua disponibilità ed ha assicurato che farà tutto il possibile, per quanto di competenza dell’Ente Ventimigliese, al fine di contribuire di concerto con la provincia alla tutela del Trasporto Pubblico Locale anche con azioni nell’immediato futuro”.