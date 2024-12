Natale e Capodanno 2024/2025 a Sanremo: spettacoli ed eventi per un valore di oltre 150mila Euro

Sanremo si prepara a celebrare le festività natalizie e il Capodanno 2024/2025 con un programma ricco di eventi e spettacoli. Il Comune ha approvato un piano economico per un totale di 154.597 euro, IVA inclusa, destinato a coprire le esigenze tecnico-logistiche delle manifestazioni.

Gli eventi delle celebrazioni includono: lo spettacolo pirotecnico di Capodanno, per il quale è stato stanziato un budget di 43.000 euro, le proiezioni e illuminazioni natalizie, con un costo complessivo di 50.000 euro e gli eventi natalizi e di Capodanno, che comprendono concerti, decorazioni e attività logistiche.

Il piano finanziario elaborato dal Servizio Turismo prevede:

- il noleggio e i servizi tecnici per concerti e spettacoli: 36.600 euro per il palco e l’impianto luci, e ulteriori 5.773 euro per il supporto tecnico ai concerti.

- decorazioni natalizie: 49.837 euro per il progetto illuminotecnico e 17.275 euro per le decorazioni della Piazza Borea D'Olmo.

- supporto logistico e di sicurezza: 1.464 euro per l’assistenza medica e 5.795 euro per il supporto civico.