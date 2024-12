Sanremo: criticità per l'illuminazione della frazione, il comitato 'Coldirodi-In' scrive nuovamente al comune (Foto)

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, il comitato 'Coldirodi-IN', come per gli asfalti, ha mappato le criticità relative all'illuminazione della frazione e inviato agli uffici competenti mail e foto relative.

"Abbiamo richiesto un sopralluogo urgente affinché gli addetti ai lavori trovino una soluzione al problema - spiega il Presidente Paola Peluso - molti residenti, in gran parte anziani, sono costretti a girare per il paese con pile o a non uscire affatto per timore di cadere, poiché molti tratti nei vicoli e nelle due strade principali, sono completamente al buio. Nella mail inviata, con allegate foto dei lampioni con relativo numero civico e di serie, il Comitato ha chiesto un intervento urgente perché in queste condizioni, unitamente ad asfalti in dissesto, ogni giorno qualche residente rischia di farsi seriamente male. Siamo dunque a sollecitare l'impegno da parte degli uffici competenti a cercare la soluzione ad un disagio ormai inaccettabile."