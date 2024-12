Ospedaletti, lavori sulla fibra ottica in corso Regina Margherita: modifiche alla viabilità fino al 20 dicembre

Il Comune di Ospedaletti ha emanato un’ordinanza per consentire a Fastweb SpA di eseguire lavori di sviluppo della rete in fibra ottica. Gli interventi interesseranno corso Regina Margherita e le vie limitrofe e prevedono modifiche temporanee alla viabilità, valide fino al 20 dicembre, salvo eventuali proroghe fino alla conclusione dei lavori. Le attività includono scavi, aperture di pozzetti sotto l’asfalto e installazione di nuovi cavi in fibra ottica.

Per garantire la sicurezza durante i lavori, l’ordinanza stabilisce il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dal cantiere, a partire dalle ore 7:00 del 25 novembre; il senso unico alternato, regolato da semafori o movieri, su Corso Regina Margherita e vie limitrofe ed infine la segnaletica stradale di cantiere, con indicazioni di pericolo, prescrizione e deviazioni, installata a cura della ditta EDILGROUP SRL e conforme al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Le limitazioni non si applicano ai veicoli di emergenza e a quelli al servizio delle Forze di Polizia, che dovranno comunque procedere con cautela per garantire la sicurezza stradale e pedonale. L’intervento è volto a migliorare l’infrastruttura digitale del comune, garantendo una connettività più veloce ed efficiente per cittadini e imprese.