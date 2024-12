Lavori in via Isnardi, traffico in tilt tra Vallecrosia e Ventimiglia (Foto)

Traffico in tilt tra Vallecrosia e Ventimiglia. Nella giornata odierna, si sono creati code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia a causa dei lavori in via Ludovico Isnardi.

Nei pressi della chiesa di Cristo Re, dalla rotonda in direzione Camporosso, è stato, infatti, posizionato un semaforo provvisorio, per regolamentare la viabilità durante il cantiere, che, però, ha contribuito a creare code infinite sia in direzione Ventimiglia sia in direzione Vallecrosia, incrementando notevolmente i disagi giornalieri degli automobilisti, specialmente in particolari fasce orarie.

Una giornata da bollino rosso per chi si sposta in macchina, in camion o in autobus da Vallecrosia o Camporosso a Ventimiglia e viceversa.