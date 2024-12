Antonio Bissolotti nominato vice coordinatore regionale di Noi Moderati in Liguria. Ilaria Cavo: "Bissolotti vicecoordinatore del partito per continuare a crescere" (Foto)

“Di intesa con il presidente nazionale Maurizio Lupi ho nominato vice coordinatore della Liguria di Noi Moderati l'avvocato Bissolotti, persona stimata e di grande qualità. Un altro passo avanti nella costruzione del progetto politico di Noi Moderati che in Liguria ha gia’ raggiunto importanti risultati alle elezioni regionali. Siamo impegnati a portare avanti un importante lavoro di ascolto e coinvolgimento dei territori e delle realtà vive e produttive della società dal punto di vista economico, sociale e culturale. Vogliamo rafforzarci ancora in vista dei prossimi appuntamenti elettorali".

Lo afferma deputata e coordinatrice regionale ligure di Noi Moderati Ilaria Cavo in merito alla nuova nomina per Antonio Bissolotti, membro dell’Assemblea Nazionale e responsabile del Dipartimento nazionale Cultura e Spettacolo del partito, che commenta il suo nuovo incarico:

“Ringrazio il presidente Maurizio Lupi per la fiducia e la stima che queso incarico rappresenta. La decisione di nominarmi vice coordinatore regionale mi era stata anticipata la scorsa settimana a Roma a margine della l’Assemblea Nazionale di Noi Moderati. La due giorni romana, che ha visto la presenza della premier Meloni e di tutti i leader del centrodestra, ha confermato ulteriormente come il nostro partito rappresenti la solida componente moderata del governo del paese. L’ingresso in Noi Moderati di alcune donne di spicco della politica italiana, già ministri della repubblica, come Maria Stella Gelmini e Mara Garfagnana, testimonia il nostro continuo percorso di crescita. Un grazie sincero va al responsabile degli enti locali Alessandro Colucci ed alla coordinatrice regionale Ilaria Cavo che hanno sostenuto la mia candidatura. Sono convinto che in Liguria, con l’aiuto di tutti ed in particolare dell’amico Andrea Costa, saremo in grado di raccogliere sempre maggior consenso avendo un occhio di riguardo per quel mondo civico moderato che tanto successo ha ottenuto nella straordinaria vittoria del presidente Marco Bucci alle recenti elezioni regionali”.