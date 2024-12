Il Comitato Coldirodi -IN ringrazia per la pulizia e il supporto del Comune (Foto)

"Il Comitato "Coldirodi -IN" ringrazia gli addetti che si sono adoperati per la pulizia dei parcheggi periferici di Coldirodi, da diversi anni invasi da sterpaglie e rifiuti. Un grazie particolare all'Assessore Ester Moscato che ne ha disposto l'intervento e con la quale il Comitato comunica quasi quotidianamente.

La funzione precipua di Coldirodi -IN è infatti interagire con l'Amministrazione per sostenere, nel miglior modo possibile, l'attività della stessa nella frazione. Da molti anni la mancanza di una corretta e costante comunicazione tra Coldirodi e il Comune ha portato al consolidarsi di alcune criticità prime tra altre, la questione asfalti e illuminazione.

'Martedì in giornata alcuni gruppi di ragazzi - spiega la Presidente del Comitato Paola Peluso - hanno mappato con 150 foto e una decina di video, tutte le strade del paese per documentare buche e dissesti.

Mercoledì mattina tutta la documentazione, con allegata relazione è stata presentata agli uffici competenti e all'assessore Donzella con mail e di persona da un rappresentante del Comitato per chiedere un sopralluogo e un subitaneo intervento, data la disastrosa situazione.

È stato altresì richiesto un sopralluogo per risolvere la questione dell'illuminazione. La questione "luci" e relativa mancanza di manutenzione è stata in primis spiegata con dovizia dall'assessore Moscato durante la riunione dello scorso 2 Dicembre aperta a tutti e della quale domani verrà pubblicato il verbale a disposizione di chi lo vorrà leggere, confermata da un rappresentante di DEA e da un funzionario del Comune. Questo per dovere di chiarezza nei confronti dei colantini. È in essere il passaggio di consegne tra Enel x e DEA che porterà alla soluzione del problema, previo accordo per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Stiamo mappando, sempre con la collaborazione di tanti giovani e residenti, tutti i punti luce mancanti per presentare, come abbiamo fatto per gli asfalti, una documentazione precisa, sia per coadiuvare il lavoro dell'ufficio competente, sia per velocizzare con la nostra richiesta la soluzione del problema.

Riteniamo fondamentale che il colloquio tra la frazione e il Comune sia costante, collaborativo, veritiero e documentato e, a tal proposito, il Comitato è a disposizione di tutti".