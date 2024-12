sedApta Group acquisita da Elisa: una mossa strategica per rafforzare il settore del software industriale

Chi è Elisa?

Elisa è una società finlandese leader nel settore delle telecomunicazioni, servizi digitali e soluzioni di rete avanzate, incluso il 5G. Fondata con la missione di promuovere un futuro sostenibile attraverso la digitalizzazione, Elisa è presente in oltre 100 Paesi, con una forte base operativa in Finlandia ed Estonia e partnership strategiche con colossi come Vodafone e Tele2. Con una clientela di oltre 2,8 milioni di consumatori, aziende e amministrazioni pubbliche, Elisa è quotata al Nasdaq di Helsinki e si distingue per l’impegno nella sostenibilità, che la posiziona tra le aziende più sostenibili a livello globale. Nel 2023, Elisa ha registrato un fatturato di 2,2 miliardi di euro e impiega circa 5.700 dipendenti in oltre 20 Paesi.

Elisa IndustrIQ e l’espansione nei servizi digitali

Lanciata nel 2021, Elisa IndustrIQ è l’unità di Elisa dedicata al software industriale, attiva in ambiti quali high-tech, chimica, alimenti e bevande, macchinari e attrezzature. La divisione collabora con aziende come camLine in Germania, CalcuQuote negli USA, TenForce in Belgio e Romaric negli USA, offrendo soluzioni chiave per supply chain, produzione, qualità e sicurezza sul lavoro. La missione di Elisa IndustrIQ è sostenere la digitalizzazione dei processi industriali, aiutando i clienti a ottimizzare le loro attività con tecnologie avanzate.

sedApta Group: innovazione nella supply chain

sedApta è un gruppo internazionale con sede centrale in Italia, rinomato per le sue soluzioni software destinate alla gestione e ottimizzazione della supply chain. Grazie a una suite completa di prodotti, sedApta copre le esigenze di Sales & Operations Planning (S&OP), Sales & Operations Execution (S&OE) e Manufacturing Operations Management (MOM), supportando oltre 1.000 clienti in tutto il mondo, da settori make-to-stock a engineering-to-order. sedApta promuove un approccio "Demand Driven Manufacturing," che consente alle aziende di adattare la produzione in modo flessibile alla domanda del mercato.

La partnership tra Elisa e sedApta e l'acquisizione strategica

Prima dell’acquisizione, Elisa IndustrIQ e sedApta avevano già una collaborazione triennale, durante la quale Elisa aveva acquisito una quota di minoranza del 19% in sedApta. Nel 2023, sedApta, con un fatturato di 49 milioni di euro e oltre 500 dipendenti, rappresentava già un partner consolidato per Elisa IndustrIQ. L’acquisizione totale di sedApta, recentemente annunciata, si inserisce nella strategia di Elisa di espandere i suoi servizi digitali a livello internazionale e di rafforzare la sua presenza nei settori manifatturieri europei, con un focus particolare su Italia, Francia e Germania.

Benefici per i clienti e sinergie aziendali

La fusione tra Elisa IndustrIQ e sedApta permetterà di combinare le competenze delle due aziende per offrire ai clienti soluzioni ancora più integrate e avanzate. L’integrazione del Warehouse Management System di Elisa IndustrIQ nel portafoglio di sedApta è un esempio concreto delle sinergie create da questa acquisizione, arricchendo l’offerta e migliorando i servizi per la clientela. I clienti beneficeranno inoltre di una copertura geografica più ampia e di un’assistenza locale potenziata, aspetti cruciali per rispondere alle esigenze di una supply chain globale.

Conclusione

L’acquisizione di sedApta rappresenta un passo cruciale per Elisa nel consolidare la sua presenza nel settore del software industriale, grazie all’esperienza e all’innovazione di sedApta nella gestione della supply chain. Integrando le soluzioni avanzate di sedApta, Elisa IndustrIQ potrà offrire una gamma più ampia di strumenti digitali che rispondono alle esigenze complesse dei settori manifatturieri europei. sedApta, già riconosciuta per il suo approccio "Demand Driven Manufacturing," consentirà ai clienti di affrontare le sfide della domanda in modo dinamico e flessibile, ottimizzando le proprie operazioni e migliorando la competitività. Questa acquisizione rafforza la missione condivisa di Elisa e sedApta: promuovere un futuro industriale digitalizzato e sostenibile.