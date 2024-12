Tutto pronto per gli eventi di 'Aspettando Bordighera Outdoor 2025': ecco il programma

Prosegue con nuovi appuntamenti Aspettando Bordighera Outdoor 2025, il ciclo di iniziative con e-bike ed e-MTB e di passeggiate culturali che è stato ideato dall’Assessore Melina Rodà per valorizzare la città come centro per le attività all’aria aperta, in attesa dell’edizione 2025 di Bordighera Outdoor Experience.

Sono tre le proposte per il fine settimana dell’Immacolata: un corso e due escursioni per gli appassionati delle due ruote.

Sabato 7 dicembre dalle 9.00 alle 16.00, a cura di Supernatural, è in calendario un corso di guida E-MTB livello base, con istruttore F.C.I.

Domenica 8 dicembre Supernatural propone un’escursione guidata in E-MTB di livello intermedio, con trasferimento in navetta, da Melosa a Bordighera con guide certificate L.R. Piemonte 33/2001.

In programma sempre per domenica 8 dicembre, a cura di Discover Riviera, un’escursione in strada con e-bike sul percorso Bordighera – Apricale – Dolceacqua – Bordighera.



Contestualmente, l’Assessorato e gli Uffici Comunali stanno già lavorando a Bordighera Outdoor Experience 2025, che per più giorni trasformerà la città delle palme nella capitale outdoor del Ponente ligure. Confermate le visite guidate in e-bike ed in E-MTB, le escursioni e il bike-village, il progetto punta a inserire ulteriori novità. Il grande successo di pubblico registrato nel 2023 e nel 2024 ha infatti confermato le potenzialità di crescita dell’evento con ancora più protagonisti e iniziative.

Aspettando Bordighera Outdoor proseguirà fino al 12 gennaio 2025; il calendario completo con tutte le attività è disponibile su visitbordighera.it.​

Per informazioni, prenotazioni e prezzi:

Passeggiate culturali - Simona Gibertini, +39 338 5722833 (telefono o whatsapp)

E-Bike escursioni in strada - Discover Riviera, Gioele Morreale +39 393 2477637

E-MTB e MTB escursioni fuori strada - Supernatural, Stefano Scialli +39 392 9097560 / info@super-natural.it

www.visitbordighera.it