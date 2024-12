Bajardo: domenica prossima un 'Natale da fiaba', una giornata speciale con il mercatino, Babbo Natale e i racconti in biblioteca

Atmosfera natalizia, trascorrendo una giornata circondati dalla corona delle Alpi Liguri, con lo sfondo di un ambiente incontaminato e fiabesco, magari dopo aver acquistato un piccolo regalo di Natale, domenica prossima a Bajardo. Profumo di carta e la Biblioteca Comunale 'Il Tiglio' regaleranno una giornata speciale, un mercatino di Natale con prodotti alimentari, artigianali, oggettistica e molto altro.

I bambini troveranno un Babbo Natale che accoglierà le loro letterine e potranno ascoltare i racconti e le fiabe natalizie dalla voce dalle volontarie della biblioteca. La festa 'Natale da fiaba' inizierà al mattino e proseguirà per tutta la giornata. Dalle 9 è previsto il mercatino nei giardini e le vie del paese del paese. Alle 11 e alle 15 ritrovo in piazza de Sonnaz per 'C'era una volta Bajardo' e, quindi, una passeggiata per le vie del borgo antico a cura di Mauro Laura: storia e storie, ricordi e racconti di un tempo di un Bajardo che non c'è più. (Per Info e prenotazioni telefonare al numero 3391003720)

In caso di pioggia la festa sarà rimandata a una delle domeniche successive.