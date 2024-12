"Uomini soli! Il ruolo del padre: dalla coppia alla separazione", serata di riflessione e approfondimento a Camporosso (Foto)

Una serata di riflessione e approfondimento su "Uomini soli! Il ruolo del padre: dalla coppia alla separazione" verrà proposta domani, venerdì 6 dicembre, alle 20.30, presso il centro polivalente Giovanni Falcone a Camporosso.

L'incontro è organizzato dall'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici con il patrocinio del comune di Camporosso e in collaborazione con i servizi sociali. "Il padre è un punto di riferimento educativo e affettivo e un pilastro fondamentale per relazioni sane all'interno della famiglia. Tuttavia, la separazione può mettere alla prova questo ruolo richiedendo una nuova definizione degli equilibri familiari" - dice il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Durante la serata esploreremo l'evoluzione del ruolo paterno nelle varie fasi della vita familiare; le sfide emotive, pratiche e relazionali che i padri affrontano durante una separazione e l'importanza della continuità affettiva e relazionale per il benessere dei figli".

Nel corso della serata interverranno la dottoressa Monica Borgogno, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Cristina Di Maio, psicologa esperta in dinamiche familiari. "Le relatrici offriranno spunti pratici e riflessioni su come affrontare al meglio le sfide della separazione, grazie alla loro esperienza nell'accompagnamento delle famiglie in momenti di transizione e conflitto" - fa sapere Grimaldi - "Questo incontro è aperto a genitori, educatori, operatori sociali e a chiunque desideri approfondire un tema fondamentale per la vita familiare e lo sviluppo dei bambini. Si può prenotare la propria partecipazione scrivendo su WhatsApp al n° +39 345 85 17 448 con il messaggio: 'Partecipo al corso di 'uomini soli''. L'iscrizione è di 10 euro a persona. Verrà, inoltre, dato un gadget omaggio. Vi aspettiamo per una serata di apertura e condivisione".