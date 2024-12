Mediatori immobiliari, aperte le iscrizioni all’esame di idoneità organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria

C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per presentare la domanda di iscrizione all’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione - settore immobiliare - organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Alla sessione d’esame possono partecipare i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione Europea residenti o con comprovato domicilio professionale nelle province di Imperia, La Spezia e Savona. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione Europea sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciata dalla competente Autorità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per partecipare alla sessione d’esame è necessario avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e aver frequentato, con esito positivo, un corso di preparazione organizzato dagli organismi autorizzati da una Regione.

Per scaricare il modulo di domanda e conoscere le modalità di presentazione consultare il sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla pagina https://www.rivlig.camcom.gov.it/notizie/aperte-sino-al-31-dicembre-2024-le-iscrizioni-allesame-di-idoneita-lesercizio-dellattivita-di-agente

Il calendario delle prove scritte, che si terranno a Savona, contenente data, ora e luogo di svolgimento nonché l’elenco degli ammessi saranno pubblicati sul sito camerale www.rivlig.camcom.gov.it almeno 15 giorni prima della data individuata.

Per ulteriori informazioni scrivere a: albiruoli.sv@rivlig.camcom.it